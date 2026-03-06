Así funciona 'Cashless', el sistema de pago del Festival Estéreo Picnic 2026

Empezó la previa del Festival Estéreo Picnic 2026, uno de los eventos más importantes de la industria del entretenimiento en Colombia. De acuerdo con Páramo Presenta, desde esta semana comenzaron a entregar las manillas de los asistentes, misma que les funcionará para comprar sus cosas en el Parque Simón Bolívar.

Es que a diferencia de otros eventos, en este funciona un sistema 'cashless', que realmente no es algo nuevo, sino que se ha implementado en otros eventos a nivel mundial como una solución a los problemas de internet que se presentan por la señal y asegurando que los asistentes puedan comprar.

Festival Estéreo Picnic, evento de música realizado en Bogotá Foto: Blu Radio

Así funciona 'Cashless', el método de pago del FEP

Los asistentes el FEP 2026 deberán cargar esta manilla para poder hacer uso de la misma en el interior del Parque Simón Bolívar el 20, 21 y 22 de marzo de 2026 -días en los cuales se llevará a cabo el evento-. Habrá puntos repartidos en el evento, pero algunos recomiendan hacerlo antes de ingresar al mismo para evitar largas filas o que la señal falle al momento de hacerlo.

En esta manilla podrá tener dinero y hacer comprar con solo acercarla a los datáfonos de los vendedores. El mínimo de recargar es de 50.000 pesos y máximo de $5 millones, además también se podrá hacer de forma online.



Cashless del FEP 2026 // Foto: Instagram @festereopicnic

¿Cómo recargar la manilla 'Cashless' para el FEP 2026?

Los interesados también podrán hacer el pago para hacer la prerecarga y tener el dinero activo durante los días en los cuales se lleva a cabo el evento. Deberá seguir los siguientes pasos:

