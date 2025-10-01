Este es el cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2026: precios y artistas

Finalmente, este 1 de octubre se reveló el cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2026 para que los fans puedan revisar qué artistas estarán en cada fecha, al igual que los que solo esperan ir una sola puedan escoger la que más se ajuste a su gusto musical.
Cartel por días del Festival Estéreo Picnic 2026
- Viernes, 20 de marzo: Tyler, the creator; Lorde, Peggy Goum Turnstile, Brutalismus 3000, Addison RAE, Katseye, YOUSUKE YUKIMATSU, DJO, Royel Otis, TIMO, The Dare, The Warning, Balu Brigada, Nicolás y los Fumadores, SIX SEX, Elniko Arias, ROZ, Peter Blue, Manú, Entreco, ERROR99, Innexen y Briela Veneno.
- Sábado, 21 de marzo: The Killers, Peso Pluma, Young Miko, KYGO, Tom Morello, Mochakk, Luis Alfonso, Ivan Cornejo, XXXX, The Whitest Boy Alive, Bob Moses, HVOB, Guitarricadelafuente, Judeline, Universe, Manuel Lizarazo, Machaka, ROI TURBO, Aria Vega, Daniel Andrés y Silvia Ponce.
- Domingo, 22 de marzo: Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechi, Interpol, Ben Bohmer, Men i Trust, Aitana, lasso, Viagra Boys, 2HOLLIS, XXX, Bunt, Hamdi, Macario Martínez, Badsista, Wost, DVD, Pirineos en llamas, DJ Babatr, Zarigueya, Antopik03 y Agraciada.
¿Qué tendrá de especial el Festival Estéreo Picnic 2026?
La edición 2026 de este importante festival tendrá varios detalles especiales, empezando por el regreso a tan solo dos días tras algunas ediciones cuatro. Además, este tendrá protagonismo de rock, rap y pop con la visita por primera vez de artistas como Sabrina Carpenter, que lideran las listas de reproducción en todo el mundo con sus recientes sencillos.
¿Dónde comprar para el FEP 2026?
Los interesados en tener su boleta para este evento lo podrán hacer a través de Ticketmaster y la preventa arrancó este 1 de octubre, la etapa general será hasta el 3 a las 10:00 de la mañana que se dividirá en dos etapas hasta agotar existencias.
Precios FEP 2026
Día individual general
- Etapa 1: $579.000.
- Etapa 2: $629.000.
Dia individual VIP:
- Etapa 1: $1.199.000.
- Etapa 2: $1.619.000.
Día individual de zona de menores:
- Etapa 1: $419.000.
- Etapa 2: $479.000.