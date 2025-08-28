Esta será la cuota de artistas hispanohablantes del Festival Estéreo Picnic 2026

El 20, 21 y 22 de marzo de 2026, en Bogotá se llevará a cabo una nueva edición del Festival Estéreo Picnic (FEP), el cual este 28 de agosto confirmó su cartel oficial con la lista completa de artistas que estarán presentes en esas fechas en el Parque Simón Bolívar de la capital del país.

Si bien la cabeza del cartel fue anglo con nombres como Sabrina Carpenter, The Killers y Tyler the Creator, también habrá cuota de artistas hispanohablantes, quienes completan el cartel y los nombres son “pesos pesados” de la industria mundial, como: Peso Pluma, Young Miko, Luis Alfonso y Aitana.



¿Cuáles son los artistas hispanohablantes del Festival Estéreo Picnic 2026?

Peso Pluma, Young Miko, Luis Alfonso y Aitana no serán los únicos, pero, tal vez, sí los más importantes de este listado. Por eso, conozca un poco de estos artistas antes de que se llegue el FEP:



Peso Pluma: Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, logró su fama mundial a los 23 años en 2022 con el éxito de ‘Ella Baila Sola’, de ahí su legado musical impulso más la industria de los corridos mexicanos en toda la región.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Young Miko: María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, conocida como Young Miko, hace parte de la industria urbana de PR, creció al lado de artistas como Feid, Bad Bunny, Bizarrap, Tego Calderón y con éxitos que le han permitido ser voz en la industria.

Young Miko Foto: captura de pantalla cuenta de X de Young Miko

Luis Alfonso: el ‘Señorazo’ confirmó su gran momento, no solo tendrá su primer estadio, sino que ahora llega al FEP. Con 31 años, el oriundo de Popayán será la gran representación colombiana de este festival.

Luis Alfonso // Foto: suministrada

Aitana: Aitana Ocaña Morales es una cantante, compositora y actriz española, una de las voces más importantes de su país que al fin llega a Colombia tras el reciente éxito de su ‘Cuarto Azul’ en donde trabajó del lado de la colombiana Ela Taubert.

Aitana // Foto: Universal Music

Más artistas hispanohablantes en el FEP 2026

Briela Veneno, Aria Vega, Daniel Andrés, Silvia Ponce, Macario Martínez, Roi Turbo, Pirineos en Llamas, Error999, Nicolás y los fumadores, D4VD, 2hollis, Universe Badsista, Balu Brigada, Wost, Zarigüeya, Manu, DVD, Entreco, Innexen, Antropiko3, Agraciada.