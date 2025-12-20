En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Habla sobreviviente del 'Monstruo de Tabio', señalado de asesinar a cerca de 8 mujeres

Habla sobreviviente del 'Monstruo de Tabio', señalado de asesinar a cerca de 8 mujeres

Este hombre, conocido como el 'Monstruo de Tabio', es señalado de acechar, agredir sexualmente y asesinar a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia, especialmente en Tabio.

Haba sobreviviente del 'Monstruo de Tabio', señalado de asesinar a cerca de 10 mujeres
Haba sobreviviente del 'Monstruo de Tabio', señalado de asesinar a cerca de 10 mujeres
Foto: Conducta Delictiva / Gobernación de Cundinamarca
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad