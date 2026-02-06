En vivo
"No reconozco enemigos ni en Iván Cepeda ni en Roy Barreras": Daniel Quintero

“No reconozco enemigos ni en Iván Cepeda ni en Roy Barreras”: Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín recupera su aspiración presidencial tras ser habilitado por el Consejo Nacional Electoral y llama a la unidad de la izquierda de cara a la consulta del 8 de marzo.

