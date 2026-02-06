“No reconozco enemigos ni en Iván Cepeda ni en Roy Barreras”: Daniel Quintero

El precandidato presidencial Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, confirmó que participará en la consulta de la izquierda del próximo 8 de marzo, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le notificara oficialmente su habilitación. “Me revivieron después de todas las injusticias que se cometieron contra mí los últimos cuatro meses”, afirmó Quintero en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.

La decisión del CNE llega tras semanas de controversia por la restricción impuesta a Iván Cepeda para participar en la misma contienda. Quintero, sin embargo, evita presentar el asunto como una disputa personal y apela a la reconciliación interna dentro del progresismo. “No reconozco enemigos ni en Iván Cepeda ni en Roy Barreras. Yo voy a hacer una campaña mirando hacia adelante”, aseguró.



La disputa electoral en la izquierda y el efecto Petro

La habilitación de Quintero reconfigura el panorama de la consulta del Frente por la Vida, proceso que definirá el principal nombre de la coalición de izquierda para la primera vuelta presidencial. Cepeda, quien había sido considerado el candidato de confianza del presidente Gustavo Petro, quedó temporalmente fuera del proceso por decisión del tribunal electoral.

Quintero celebró su propio fallo, pero insistió en que las reglas deben aplicarse con igualdad: “Se podía a los dos darnos la razón, pero lo que era un hecho era que era imposible no dármela a mí”. Aunque reconoce que el presidente Petro “está metidísimo en la política, haciendo campaña y organizando manifestaciones políticas a favor de Iván Cepeda”, el exalcalde recalca que no ve la política como una lucha de egos sino de proyectos. “Esto no es de personas, es de ideas. Yo quiero que cada niño tenga un computador, que Colombia sea potencia industrial y tecnológica”, dijo.

Daniel Quintero Foto: Blu Radio

“El pacto histórico se volvió petrismo puro y duro”

Durante la conversación, Quintero abordó las tensiones ideológicas dentro del progresismo, marcadas por el discurso de unidad lanzado por Petro desde Washington y las críticas cruzadas entre figuras como Roy Barreras y sectores del Pacto Histórico. “Yo he luchado mucho para que el pacto sea amplio, porque los bolcheviques, los marxistas-leninistas, son minoría. Los liberales, los independientes, somos la mayoría”, expresó.



El exmandatario local, quien gobernó Medellín entre 2020 y 2023, insistió en su visión de una izquierda pragmática y abierta. “Hay que luchar por la unidad. Yo no reconozco rivales en mis compañeros, y por eso no me van a ver atacando a nadie”, enfatizó. A su juicio, el reto es recomponer un espacio político que “no se pelee entre Camilo, Roy, Iván o yo, sino que piense en lo que necesita el país”.



“Vamos a cambiar el mapa político colombiano”

Daniel Quintero confía en que la consulta de marzo, que él considera “la más importante de todas”, redefinirá el tablero político del país. “En octubre eran tres millones de personas; ahora serán más de veinte millones los que decidirán. Esto va a cambiar el mapa político colombiano”, señaló, al tiempo que destacó su intención de competir con propuestas centradas en tecnología, educación y seguridad ciudadana.

El exalcalde recordó logros de su gestión en Medellín, como la reducción de homicidios y desempleo, y planteó su proyecto presidencial como una continuidad de esa agenda: “Yo logré bajar los homicidios a la mitad y reducir el desempleo también. Lo hicimos con eficiencia y resultados, y eso es lo que quiero para Colombia”.



Un empresario en pausa: de la robótica al tarjetón

Antes de su rehabilitación electoral, Quintero había dedicado su tiempo a emprendimientos tecnológicos. “Yo soy empresario toda la vida. Tengo una empresa de tecnología y ahora estoy impulsando NeuroTorque, que busca construir el primer robot humanoide colombiano”, explicó. Su experiencia empresarial, afirmó, le refuerza la visión de desarrollo que quiere aplicar al Estado: “Si puedo hacerlo desde el sector privado, también puedo hacerlo desde la presidencia”.



Sobre la propuesta del “reset político”

Interrogado por su propuesta anterior de “resetear la política”, Quintero aclaró que no busca cerrarle espacios a nadie: “Nunca he pedido que cierren medios de comunicación. Lo que sí creo es que Colombia necesita nuevas reglas institucionales que le den tranquilidad al empresario y al ciudadano”. Planteó además una Asamblea Constituyente “no de izquierda ni de derecha, sino de acuerdo nacional”, para rediseñar las normas del país “en el marco de la cuarta revolución industrial”.



Hacia la consulta del 8 de marzo

De cara a la contienda, Quintero asegura que se enfocará en propuestas y no en polémicas. “Yo cumplo las reglas. Quien gane, contará conmigo en el propósito de unidad”, afirmó. Frente a Roy Barreras, su principal rival, dijo sin titubeos: “Lo que saque él, yo quiero sacarle un voto más. Ganarle”.

A partir de ahora, su reto será reactivar una campaña que “estaba apagada”, pero que él considera resucitada. “Me llamaron y me dijeron: acaba de ser rehabilitado. Esa es la señal de que seguimos vivos políticamente”, concluyó.