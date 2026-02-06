Explosión de una mina en Guachetá, Cundinamarca, dejó a seis mineros atrapados

Una explosión registrada en la mina Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas del municipio de Guachetá, en límites entre Cundinamarca y Boyacá, dejó a seis mineros atrapados en su interior. La emergencia fue confirmada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de su cuenta en X.

De acuerdo con la información oficial, las labores de rescate se han visto seriamente dificultadas por la alta acumulación de gases dentro de la mina y por la gran cantidad de material que bloquea el acceso. Hasta el momento, las autoridades indicaron que no es posible establecer si hay sobrevivientes, ya que solo se podrá confirmar cuando se logre contacto visual con los trabajadores atrapados.

Las tareas de búsqueda y rescate están siendo coordinadas por el grupo especializado de la Agencia Nacional de Minería (ANM), con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, la Policía de Cundinamarca, la Alcaldía de Guachetá y la ESE Hospital de Guachetá, que dispuso ambulancias para la atención de la emergencia.

Las autoridades y cuerpos de rescate continúan trabajando en la zona mientras avanzan las maniobras para ingresar de forma segura a la mina.



