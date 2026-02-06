En vivo
Explosión de una mina en Guachetá, Cundinamarca, dejó a seis mineros atrapados

Por el momento no es posible establecer si hay sobrevivientes hasta tener contacto visual con los trabajadores atrapados, indicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

explosión en mina de GUachetá.jpg
Explosión en la mina Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas del municipio de Guachetá.
Foto: captura de video en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

