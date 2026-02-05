Propuestas Enrique Peñalosa: Recap - programa completo del 5 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este jueves, 4 de febrero:
- El precandidato Enrique Peñalosa habló sobre sus propuestas de cara a las elecciones. También se refirió a la situación del país en materia de seguridad, economía y relaciones diplomáticas.
- El balance del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá, el cual fue desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.
- Ataque contra senador Jairo Castellanos en Arauca deja dos escoltas muertos y, por un momento, el secuestro de tres personas de su equipo de trabajo, quienes luego fueron liberadas.
- El Gobierno de Gustavo Petro enviará una delegación a Ecuador para intentar apaciguar la crisis de aranceles entre ambos países.