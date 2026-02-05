En vivo
Blu Radio  / Política  / Iván Cepeda anunció que, de llegar a la Presidencia, busca eliminar el Consejo Nacional Electoral

Iván Cepeda anunció que, de llegar a la Presidencia, busca eliminar el Consejo Nacional Electoral

El anuncio lo hizo en medio de una intervención política en Barranquilla, en la que cuestionó al organismo después de dejarlo por fuera de la consulta y de que sí se permitiera la participación de Daniel Quintero.

El senador colombiano Iván Cepeda habla durante una entrevista con AFP.
El senador colombiano Iván Cepeda, es una ficha clave en las negociaciones de paz con las guerrillas en Colombia.
Foto: AFP
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

