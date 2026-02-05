Iván Cepeda anunció que, de llegar a la Presidencia, busca eliminar el Consejo Nacional Electoral

En medio de su campaña política, el candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en Barranquilla este jueves. Desde tarima y ante unas 5.000 personas que llegaron a la cancha del barrio Cevillar, en el sur de la ciudad, leyó un comunicado en el que expresó que de ser elegido presidente, una de las primeras cosas que hará es gestionar una reforma política para eliminar el Consejo Nacional Electoral al considerar una institución “descompuesta y parcializada”, por sus decisiones.

“Sin duda, un bien que se le deba hacer al país es eliminar ese organismo corrupto y peligroso para los derechos políticos y contra los señores Álvaro Prada Artunduaga, contra el señor Holman Ibañez, quienes tomaron parte en la decisión de revocar mi inscripción a la consulta, les digo desde esta tribuna que procederé el día de mañana a denunciarlos por prevaricato”, expresó en su discurso.

Estas declaraciones fueron dadas en el contexto de que el Consejo Nacional Electoral no lo dejó participar en la consulta del 8 de marzo, calificándolo de “aberrante”, al tiempo que expresó que “la decisión pasará a la historia como una de las más injustas”.

Cuestionó que le hubiesen aplicado un principio jurídico a él y otro a Daniel Quintero, siendo que el segundo salió favorecido para participar en la consulta del 8 de marzo, a pesar de que también hizo parte del tarjetón de la del 26 de octubre.



“Que dos magistrados, uno en condición plena y el otro un conjuez decidan intervenir en un proceso en el cual estaban impedidos… muestra el nivel de arbitrariedad con el que tomaron la decisiones”.