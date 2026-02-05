En vivo
Bogotá

Bogotá se movió distinto: así se vivió el Día sin Carro y sin Moto en la capital del país

Miles de ciudadanos optaron por alternativas como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie; este fue el balance del Día sin Carro y sin Moto en Bogotá.

