Bogotá se movió distinto: así se vivió el Día sin Carro y sin Moto en la capital del país

Desde muy temprano, las calles de Bogotá amanecieron con una escena poco habitual, menos ruido de motores, más bicicletas rodando y miles de personas caminando a su ritmo. Para muchos, el Día sin Carro y sin Moto no solo cambia la forma de llegar al trabajo o al estudio, sino que redescubre la ciudad desde otra perspectiva, más tranquila y sostenible.

A lo largo de la jornada, la capital se adaptó a esta dinámica y el balance fue positivo, según la Secretaría de Movilidad. Miles de ciudadanos optaron por alternativas como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie, en una muestra de que moverse sin vehículo particular también es posible.



Más bicicletas, más caminatas y transporte público

De acuerdo con Movilidad, durante el Día sin Carro y sin Moto se registraron más de 820.000 viajes en bicicleta, que circularon por los 683 kilómetros de ciclorrutas y los 91 kilómetros de vías habilitadas por el IDRD.

La infraestructura respondió a la demanda, los cicloparqueaderos alcanzaron una ocupación promedio del 50 %, mientras que las BiciEstaciones de TransMilenio reportaron un 39 % de uso. Además, 960 bicicletas fueron inscritas en la plataforma Registro Bici, una herramienta clave para la seguridad de los ciclistas.

Día sin Carro y sin Moto en la capital del país. Foto: Secretaría de Ambiente.

Caminar también fue protagonista. Durante la jornada se contabilizaron más de 4,5 millones de viajes a pie, lo que evidenció una mayor apropiación del espacio público por parte de los ciudadanos.



Este #DíaSinCarroYSinMoto nos unimos todos: ciudadanía, sector público y sector privado, y juntos demostramos que sí es posible movernos de manera sostenible. pic.twitter.com/KhneVOjHwe — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) February 6, 2026

Asimismo, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) operó con normalidad y refuerzos en su servicio, registrando 4.211.711 validaciones en sus diferentes componentes, lo que permitió la movilidad de miles de personas durante todo el día.

La entidad también detalló que desde las terminales de transporte de Bogotá se movilizaron 27.926 pasajeros, el transporte individual autorizado también jugó un papel importante: los taxis alcanzaron una ocupación promedio del 74 %, lo que cubrió la demanda de viajes.



Pedagogía y cuidado del ambiente

La jornada también estuvo acompañada de acciones pedagógicas. A través de actividades de cultura para la movilidad, 1.680 personas fueron sensibilizadas sobre comportamientos seguros y responsables en las vías, por parte de funcionarios y agentes de Movilidad.

En materia ambiental, el Día sin Carro y sin Moto dejó resultados positivos, con una reducción en las emisiones de material particulado y de dióxido de carbono (CO₂).

En cuanto al control, se impusieron 1.133 comparendos por incumplir la medida y 114 comparendos ambientales, como parte del seguimiento a las normas y la protección del espacio público.