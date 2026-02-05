El Pacto Histórico se retira oficialmente de la consulta del 8 de marzo

El movimiento político Pacto Histórico anunció oficialmente su retiro de la consulta denominada “Frente por la Vida”, prevista para el próximo 8 de marzo de 2026, según un comunicado dirigido a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral (CNE), con copia a la Procuraduría General de la Nación. La decisión se produce tras la reciente determinación del CNE de revocar la inscripción del precandidato Iván Cepeda Castro en dicho mecanismo de participación.

En el documento, fechado el 4 de febrero de 2026 en Bogotá, los representantes legales del Pacto Histórico manifestaron que la medida adoptada por la autoridad electoral desconoce —según su interpretación— derechos fundamentales asociados a la participación política, así como la autonomía de los partidos para configurar sus procesos internos. El movimiento sostiene que la revocatoria afecta el alcance y los efectos jurídicos de la consulta partidista celebrada el 26 de octubre de 2025.

Iván Cepeda X: @IvanCepedaCast

De acuerdo con el comunicado, el Pacto Histórico considera que la decisión del Consejo Nacional Electoral vulnera principios constitucionales relacionados con la libertad de organización interna de los partidos políticos y el carácter vinculante de sus decisiones democráticas. En ese sentido, los firmantes señalan que la determinación constituye un obstáculo para el ejercicio pleno de la democracia interna, citando disposiciones de la Constitución Política que, a su juicio, protegen estos derechos.

Como consecuencia de este escenario, el movimiento informó que desistirá de participar en la consulta del 8 de marzo y procederá a inscribir directamente a Iván Cepeda Castro como candidato a la Presidencia de la República para las elecciones programadas el 31 de mayo de 2026. Esta ruta, según el comunicado, responde a la necesidad de garantizar la continuidad del proceso político bajo las reglas que consideran compatibles con su interpretación constitucional.



El Pacto Histórico también solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil abstenerse de utilizar el logo, símbolos o elementos gráficos del movimiento, así como la imagen del precandidato, en cualquier material electoral relacionado con la consulta. El documento advierte que el uso de signos que puedan inducir a confusión en el electorado estaría en contravía de las disposiciones legales vigentes, específicamente lo contemplado en la Ley 130 de 1994.

Adicionalmente, el movimiento informó que remitió la comunicación a la Procuraduría General de la Nación con el fin de que ejerza vigilancia sobre el cumplimiento de la decisión y adopte las medidas necesarias para proteger lo que consideran sus derechos políticos. El texto indica que buscan evitar eventuales vulneraciones derivadas de la actuación institucional en el marco del proceso electoral.

Este es el comunicado del Pacto Histórico