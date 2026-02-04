Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del Frente por la Vida

Tras varios días de dilación, demoras, cambios, impedimentos y renuncias de conjueces, en la tarde de este miércoles, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral puso fin a la incertidumbre y determinó que el senador y candidato presidencial Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del llamado Frente por la Vida o Frente Amplio.

La votación final fue 6-4 con el salvamento de voto del conjuez Hollman Ibáñez, de Alianza Verde, tumbando la ponencia presentada por los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez.

Así las cosas, en la consulta solo quedaron los precandidatos Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. Aún está pendiente la definición sobre el caso del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, ya que su expediente fue pedido en rotación por el magistrado Álvaro Hernán Prada.

Iván Cepeda // Foto: AFP

Días atrás, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador y candidato Cepeda dejó claro cuál será el paso a seguir si esta semana la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) evitaba su participación en la consulta.



“Están en curso múltiples estrategias; una de ellas es intentar vetar mi participación en la consulta del 8 de marzo, otra intentar impugnar nuestras listas a la Cámara de Representantes utilizando métodos que son claramente maniobras tramposas, y eso lo saben nuestros adversarios. Pero nosotros respondemos con serenidad. No nos van a intimidar. Así que lo voy a decir con toda claridad. Sin altisonancias, sin gritos, sin estridencias, si es que nos impiden ir a la consulta, directamente a primera vuelta y los vamos a vencer”, aseguró Cepeda.