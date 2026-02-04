¿Se podrían unir consultas si Iván Cepeda no participa? Esto dijo Juan Fernando Cristo

En medio de la incertidumbre política por la eventual participación del senador Iván Cepeda en la consulta presidencial del Frente por la Vida, el precandidato Juan Fernando Cristo dejó claro que cualquier decisión deberá tomarse de manera colectiva y no de forma individual, aunque reconoció que el escenario sin Cepeda abriría debates complejos dentro de la coalición de centroizquierda.

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Cristo explicó que todo dependerá de lo que resuelva el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que aún debe definir si Cepeda puede o no competir en la consulta prevista para el 8 de marzo. “Lo democrático y lo ideal es que Iván Cepeda pueda participar, pero si no ocurre, tenemos que reunirnos los candidatos y tomar una decisión en conjunto”, afirmó.

El exministro del Interior insistió en que no se puede anticipar una postura antes del pronunciamiento del CNE, pero dejó entrever que la consulta sigue siendo, en principio, el camino trazado por su movimiento, En Marcha. “Nos dieron un mandato claro de ir a consulta, específicamente a la del Frente por la Vida, aunque hay que escuchar los argumentos del Pacto Histórico”, señaló.

En ese contexto, surgió una pregunta clave: ¿sería posible unir la consulta del Frente por la Vida con la que impulsa la exalcaldesa Claudia López, en caso de que Cepeda quede por fuera? Cristo fue escéptico frente a esa alternativa. Aunque no la descartó de plano, dijo que “no lo ve fácil” y que podría resultar “un poquito descabellado”, teniendo en cuenta que la decisión política ya fue tomada por su colectividad.



El precandidato también reconoció que participar en una consulta sin el Pacto Histórico tendría costos políticos, pero advirtió que no hacerlo también dejaría “espacios muy abiertos” en la competencia electoral. Por eso, reiteró que el camino más responsable es esperar el fallo del CNE y luego concertar una posición común entre todos los aspirantes.

Más allá del tema electoral, Cristo aprovechó para respaldar los recientes acercamientos diplomáticos entre Colombia y Estados Unidos, y defendió la posibilidad de cooperación regional con Venezuela para enfrentar a los grupos armados ilegales en la frontera. No obstante, aclaró que no comparte la idea de una zona binacional como solución a los problemas de seguridad.