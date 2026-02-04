En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / ¿Se podrían unir consultas si Iván Cepeda no participa? Esto dijo Juan Fernando Cristo

¿Se podrían unir consultas si Iván Cepeda no participa? Esto dijo Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo pidió esperar la decisión del CNE y aseguró que cualquier definición sobre la consulta debe tomarse en consenso entre los precandidatos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad