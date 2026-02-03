"Haremos todo lo que se requiera para luchar por las listas": Iván Cepeda tras decisiones del CNE

Desde la Plaza de Lourdes, en la localidad de Chapinero en Bogotá, el candidato presidencial Iván Cepeda lanzó una advertencia directa al Consejo Nacional Electoral (CNE): si se le impide al Pacto Histórico participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, esa coalición se retirará de la misma y él se inscribirá directamente para la primera vuelta presidencial.

“Con total firmeza y determinación, si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el Pacto Histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año”, afirmó Cepeda ante los simpatizantes que atendieron la convocatoria.

El pronunciamiento se da en medio de una creciente tensión entre el Pacto Histórico y el CNE, luego de que este lunes la Sala Plena revocara la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, una decisión que, según la colectividad, podría extenderse a otros departamentos y afectar seriamente su participación en las elecciones legislativas.

Cepeda denunció lo que calificó como una estrategia sistemática de persecución política. Aseguró que ya se han presentado al menos cinco hechos que buscan frenar el avance del Pacto Histórico, entre ellos intentos por impedir su surgimiento, bloquear la consulta interna realizada en octubre de 2025, intentar revocar su participación en la consulta del 8 de marzo y una posible anulación de las listas a la Cámara de Representantes en al menos 15 departamentos.



“Se pretende ahora anular nuestra lista en Bogotá, y en este momento el Consejo Nacional Electoral examina la posibilidad también de impugnar nuestra lista en el Cauca, como otras 12 listas a la Cámara de Representantes”, señaló el candidato, quien insistió en que no permitirán que se “atropelle” a la coalición.

Iván Cepeda gana la consulta del Pacto Histórico y será candidato en el Frente Amplio Foto: AFP / @GloriaFlorezSI

La decisión que detonó la polémica fue adoptada por seis de los nueve magistrados del CNE, con ponencia de Álvaro Hernán Prada. El tribunal concluyó que la lista del Pacto Histórico en el Valle del Cauca habría superado el umbral máximo del 15 % de la votación obtenida en las elecciones anteriores, requisito clave para poder conformar una coalición entre partidos, en este caso entre el Pacto Histórico y Colombia Humana.

De mantenerse este criterio, el impacto podría ser mucho mayor. Según los cálculos conocidos hasta ahora, al menos otras listas adicionales correrían el mismo riesgo, entre ellas las de Bogotá, Cauca, Cundinamarca, Meta y Putumayo. Esto abriría un escenario de alta incertidumbre sobre la conformación de la Cámara de Representantes y el alcance real de la decisión del CNE.

Publicidad

En paralelo a la movilización convocada por Cepeda, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral realizó ajustes clave en la conformación de los conjueces que estudian el caso. El organismo aceptó la renuncia del conjuez Manuel Antonio Avella, del Partido Liberal, por motivos de salud, y el impedimento de Alejandro Felipe Sánchez Cerón, del Centro Democrático, por haber hecho parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Con estos cambios, los nuevos conjueces titulares son Gustavo Martín Coral, de Colombia Justa y Libres, y Alberto Rojas Ríos, del Partido Liberal. El CNE dará a conocer la decisión definitiva sobre la participación de Cepeda en la consulta Frente por la Vida este miércoles 4 de febrero.

Cepeda reiteró que, frente a lo que considera intentos de frenar el cambio social, la respuesta será la movilización pacífica y organizada. Además, insistió en que la coalición hará “todo lo que se requiera” para que sus listas participen el 8 de marzo y para consolidar una “poderosa bancada” en el Congreso, así como su aspiración de convertirse en el sucesor del presidente Gustavo Petro en la primera vuelta presidencial.