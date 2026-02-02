CNE revoca inscripción de 13 candidatos a la Cámara del Pacto Histórico del Valle del Cauca

Este lunes el Consejo Nacional Electoral anunció su decisión de revocar por completo la inscripción de los 13 candidatos a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico en el Valle del Cauca, para las elecciones al Congreso de la República del próximo 08 de marzo. Después de considerar que la coalición que presentó la lista del Valle, cuando el Pacto Histórico aún no era partido político, superó el 15% de los votos válidos en el proceso electoral inmediatamente anterior.

Al conocer esta decisión, los candidatos vallecaucanos la calificaron como una persecución política, y convocaron a un plantón este martes en el centro de Cali, al mediodía para exigir “respeto a la democracia”.

"Ha empezado la más voraz persecución política contra el Pacto Histórico y nos quieren negar el derecho a participar en las elecciones", aseguró el representante a la Cámara y actual candidato, Alfredo Mondragón.

Por su parte, la exconcejal de Cali, Ana Erazo, quien es candidata a la Cámara por el Pacto Histórico, aseguró que el CNE tuvo una extralimitación de sus funciones, para debilitar la fuerza política de izquierda en el país.



"Este hecho es una señal de alerta nacional. Atacar al Valle y a Cali es intentar debilitar los cimientos del Pacto Histórico en Colombia y abrir la puerta a maniobras que podrían extenderse incluso contra la candidatura presidencial", inidcó Erazo.

La manfestación convocada por los candidatos se realizará este martes 03 de enero, a las 12:00 del mediodía en el centro de Cali, el punto de encuentro será la Plazoleta Jairo Varela.