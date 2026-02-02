Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 2 de febrero de 2026

Publicidad
El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de personas participan a diario con la expectativa de acertar el número ganador.
Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para distintos presupuestos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. La transmisión puede seguirse en vivo a través de los canales autorizados.
El número ganador del chance Sinuano Noche de este lunes 2 de febrero de 2026 es el xxxx.
¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio es efectivo.
Desde el año 2025, los apostadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras del sorteo.
El sorteo del chance Sinuano Noche se realiza todos los días y su resultado puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza la transmisión oficial.
Este juego cuenta con varias modalidades de apuesta, que ofrecen premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido, pero existen documentos obligatorios en todos los casos.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
