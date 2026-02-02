Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 2 de febrero de 2026

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de personas participan a diario con la expectativa de acertar el número ganador.

Este chance permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para distintos presupuestos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. La transmisión puede seguirse en vivo a través de los canales autorizados.

El número ganador del chance Sinuano Noche de este lunes 2 de febrero de 2026 es el xxxx.



¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio es efectivo.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el año 2025, los apostadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras del sorteo.

A qué hora juega Sinuano Noche

El sorteo del chance Sinuano Noche se realiza todos los días y su resultado puede consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza la transmisión oficial.



Cómo se juega el chance Sinuano Noche

Este juego cuenta con varias modalidades de apuesta, que ofrecen premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto obtenido, pero existen documentos obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

