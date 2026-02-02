Alcaldía de Bogotá dice que habrá multas si no se garantiza buen estado de la cancha de El Campín

El estadio Nemesio Camacho El Campín atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años en cuanto al estado de su cancha, una situación que ya no solo genera molestias deportivas, sino que abrió la puerta a posibles sanciones contractuales si no se garantiza una grama apta para el fútbol profesional.

El partido entre Millonarios e Independiente Medellín por la fecha 4 de la Liga BetPlay terminó sin goles en un tarde lluviosa en El Campín, después de que en la noche del domingo, tuviera que suspenderse el encuentro debido a la inclemente lluvia que dejó la cancha completamente inundada. Este lunes el balón por lo menos rodaba, pero el estado de la cancha sigue en deuda con los equipos locales y los visitantes que llegan a disputar la liga profesional de fútbol del país.

A las recientes lluvias, se suma una intensa agenda de conciertos y espectáculos, factores que ponen en evidencia problemas en el mantenimiento del principal escenario deportivo de Bogotá. Por ejemplo, un día antes del partido, el estadio recibió el concierto tributo al cantante Yeison Jiménez, lo que implica instalación de tarimas, carpas, torres de sonido y multitudes en la cancha.

La Alcaldía de Bogotá reaccionó a las quejas por el pésimo estado de la grama. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la cancha “debe estar en buen estado” y que la administración distrital se encargará de que así sea.



En la misma línea, el director del IDRD, Daniel García Cañón, calificó el estado actual del campo como “inaceptable” y anunció una visita técnica este 3 de febrero para evaluar la grama y definir el camino a seguir. Además del diagnóstico, García Cañón fue claro en un punto clave: el Distrito ya inició un proceso de revisión contractual a la Alianza Público-Privada que administra el estadio.

La cancha del estadio El Campín debe estar en buen estado y nos vamos a asegurar de que así sea. https://t.co/9cMwWvP3NY — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 3, 2026

Según explicó, Sencia, el concesionario, tiene la obligación de mantener la cancha al menos en las mismas condiciones en las que la recibió. De no hacerlo, el contrato contempla sanciones.



Jugadores y garantías del fútbol profesional en riesgo

Desde hace varias fechas, jugadores y cuerpos técnicos han venido advirtiendo que El Campín ya no ofrece condiciones óptimas. El 28 de enero, tras el empate entre Santa Fe y Deportivo Pereira, el capitán cardenal Hugo Rodallega fue contundente al calificar la cancha como “horrible”.

Su técnico, Pablo Repetto, se sumó a la preocupación al señalar que el equipo merecía competir en “un escenario normal”. Sin embargo, los reclamos tampoco son nuevos. En septiembre de 2025, el entonces técnico de Fortaleza, Sebastián Oliveros, calificó el terreno de juego como “impresentable”, asegurando que afectaba la calidad del espectáculo y ponía en desventaja a equipos que intentan jugar bien al fútbol. Una crítica que ahora vuelve a cobrar vigencia.

Este lunes, tras el partido entre Millonarios y Medellín, el delantero argentino Rodrigo Contreras expresó su sorpresa y preocupación: “En los años que llevo de carrera nunca me pasó algo así, es algo que hay que corregir cuanto antes, no podemos jugar en una cancha en este estado”.

Además, el refuerzo de los embajadores reconoció que varias canchas del país atraviesan problemas similares, e insistió en que esta situación de El Campín pone en riesgo la integridad de sus compañeros de profesión.

Sencia, por su parte, atribuyó la situación a un récord histórico de lluvias en enero de 2026, con precipitaciones concentradas en pocas horas que superaron la mitad del promedio mensual. La concesionaria aseguró a través de un comunicado que el sistema de drenaje operó a máxima capacidad y que se activaron protocolos de choque para recuperar la grama.

Su CEO, Mauricio Hoyos, reconoció que el campo no está al 100 %, pero afirmó que el fútbol es prioridad y que se está invirtiendo en trabajo técnico y tecnológico para corregir los problemas.

Sin embargo, el concejal Leandro Castellanos, exarquero y excapitán de Santa Fe, calificó la situación como una “crisis” y un “escándalo nacional”. A su juicio, lo ocurrido con Santa Fe y la posterior suspensión del partido de Millonarios evidencian fallas graves tanto en el mantenimiento como en el drenaje del estadio. Castellanos exigió respuestas formales sobre la supervisión del contrato con Sencia y pidió la intervención de los entes de control.

Acolfutpro también alertó sobre el riesgo laboral que representa una cancha en mal estado para los futbolistas. El gremio cuestionó que se hayan permitido numerosos conciertos sin adoptar medidas preventivas suficientes y recordó que garantizar escenarios seguros es una obligación legal y contractual.

COMUNICADO | 𝐄𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐄𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢́𝐧 𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐟𝐢́𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐟𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

➡️ https://t.co/RgXoE2uUKK

⚠️ Exigimos al @IDRD que… pic.twitter.com/EmdJ820SxX — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) February 2, 2026

“Hacemos un llamado al Ministerio del Deporte, como máxima autoridad del sector, para que intervenga y adopte medidas urgentes que garanticen escenarios dignos y seguros para la práctica profesional del fútbol en Colombia”, solicitó la asociación.