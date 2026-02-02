En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Alcaldía de Bogotá dice que habrá multas si no se garantiza buen estado de la cancha de El Campín

Alcaldía de Bogotá dice que habrá multas si no se garantiza buen estado de la cancha de El Campín

El IDRD programó una visita al estadio y aseguró que, de no garantizar el buen estado de la cancha, la concesionaria Sencia podría ser sancionada.

