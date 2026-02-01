En vivo
Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, reapareció en público en el homenaje al cantante en Bogotá

El cocnierto, titulado Mi promesa Tour 2, reunió a varios artistas invitados, entre ellos Andy Rivera, Natalia Jiménez, Luis Alfonso, Álex Campos, Jhon Alex Castaño y Nelson Velásquez.

