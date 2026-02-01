Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, reapareció en público en el homenaje al cantante en Bogotá

El dolor por la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez continúa latente tras el accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá. El artista, de 34 años, perdió la vida junto a varios integrantes de su equipo de trabajo.

En el siniestro fallecieron Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, quienes acompañaban al cantante al momento del accidente.

En homenaje a su memoria y, según su equipo cercano, como cumplimiento de uno de sus grandes sueños, este sábado 31 de enero se realizó un homenaje póstumo en el estadio El Campín de Bogotá. Más de 30.000 personas, vestidas de blanco, asistieron al evento para rendir tributo al legado musical de Jiménez.

Revelan detalles técnicos y fotos inéditas del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez Foto: AFP

El espectáculo, titulado Mi promesa Tour 2: La revancha, reunió a varios artistas invitados, entre ellos Andy Rivera, Natalia Jiménez, Luis Alfonso, Álex Campos, Jhon Alex Castaño y Nelson Velásquez, quienes interpretaron algunas de las canciones más representativas de los 15 años de carrera del cantante.



Al homenaje asistió Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez y madre de sus hijos Thaliana, Santiago y Camila. En imágenes difundidas en redes sociales, se le observa junto a Lina Jiménez, hermana mayor del artista, y su madre Lucy, todas vestidas de blanco y visiblemente afectadas por el momento.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió cuando Nelson Velásquez dedicó un fragmento musical a la viuda del cantante. “Gracias a ustedes que amaron y quisieron tanto a mi compadre, mi amigo del alma. Yo quiero que me le brinden un fuerte aplauso. Aquí está su mamá, su hermana, su querida esposa, toda su familia, ustedes y nosotros”, expresó Velásquez durante su intervención.

Actualmente, las cenizas de Yeison Jiménez reposan en un altar familiar ubicado en su finca en Fusagasugá, un espacio que sus seres queridos han dispuesto como lugar de memoria y recogimiento tras la cremación realizada en Bogotá.