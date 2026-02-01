Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy domingo1 de febrero de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más seguidos en Colombia durante la jornada nocturna. Cada noche, miles de personas consultan con atención los resultados del chance Chontico Noche con la expectativa de confirmar si su número resultó ganador, lo que lo posiciona como uno de los sorteos con mayor audiencia a nivel nacional.

Resultado oficial del chance Chontico Noche hoy, 1 de febrero de 2026

Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que definió el resultado de esta edición nocturna.



Número ganador: XXXX

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Los números publicados corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para ser comparados con los tiquetes de apuesta. Por esta razón, los operadores y las autoridades del juego recomiendan verificar siempre los resultados del chance en canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de evitar errores, confusiones o inconvenientes en el pago de premios.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios establecidos que facilitan tanto la realización de apuestas como la consulta oportuna de los resultados oficiales:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los días y se destaca por entregar premios especiales. Estas modalidades amplían la oferta de juegos y brindan más opciones a los apostadores.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la diversidad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta variedad permite que cada participante elija la forma de juego que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia personal.



Costos de participación

El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego accesible, con rangos de apuesta definidos que promueven la participación responsable:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos valores facilitan la participación de un público amplio y ayudan a mantener el control sobre el monto apostado.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche es claro y transparente. Para realizar el cobro, el ganador debe:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, entregar la documentación adicional que el operador solicite, de acuerdo con sus políticas internas.

Cumplir con estos requisitos permite un pago oportuno y refuerza la confianza en este sorteo, considerado uno de los chances más tradicionales de Colombia.



¿Cómo jugar un chance en línea?

En Colombia, jugar chance en línea solo es posible a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en el país. Para participar, los usuarios deben registrarse en los sitios web o aplicaciones oficiales de operadores habilitados, crear una cuenta con sus datos personales y verificar su identidad.

Una vez completado el registro, el jugador puede seleccionar el sorteo de su preferencia, como el Chontico Noche, elegir las cifras, definir el monto de la apuesta y realizar el pago mediante medios electrónicos seguros, como transferencias, tarjetas débito o billeteras digitales.



