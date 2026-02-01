En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Alex Campos habla de cómo fueron los últimos minutos de vida de Yeison Jiménez: "En brazos de Jesús"

Alex Campos habla de cómo fueron los últimos minutos de vida de Yeison Jiménez: "En brazos de Jesús"

Uno de los discursos más emotivos de la noche estuvo a cargo del cantante de música cristiana Alex Campos, quien se refirió a los últimos momentos de vida de Yeison Jiménez.

Estas son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez
Estas son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez
Foto: Instagram
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

