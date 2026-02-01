Alex Campos habla de cómo fueron los últimos minutos de vida de Yeison Jiménez: "En brazos de Jesús"

El estadio El Campín fue el escenario del homenaje póstumo al cantante de música popular Yeison Jiménez, realizado el pasado sábado 31 de enero en Bogotá. El evento se llevó a cabo tras la muerte del artista, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Más de 30.000 personas asistieron a la jornada musical denominada Mi promesa Tour 2: La revancha, un concierto que inicialmente estaba programado para marzo y que fue adelantado por los organizadores para rendir tributo al artista caldense. El público vistió mayoritariamente de blanco y recordó el hito alcanzado por Jiménez en 2025, cuando se convirtió en el primer cantante de música popular en llenar El Campín.

La programación inició sobre las 4:00 de la tarde y estuvo encabezada por la banda original del intérprete, que ejecutó el montaje musical que Jiménez había preparado antes de su fallecimiento. Al escenario subieron varios artistas invitados, entre ellos Andy Rivera, Natalia Jiménez, Luis Alfonso, Álex Campos y Nelson Velásquez, quienes interpretaron algunos de los temas más representativos de su carrera artística, que se extendió por más de 15 años.

Durante el evento, Nelson Velásquez dedicó unas palabras a la familia del cantante y pidió un aplauso en su memoria, uno de los momentos más destacados de la jornada. En las zonas VIP se observó la presencia de Sonia Restrepo, viuda del artista, quien asistió acompañada por la madre y la hermana de Yeison Jiménez.

Uno de los discursos más emotivos de la noche estuvo a cargo del cantante de música cristiana Alex Campos, quien se refirió a los últimos momentos de vida de Yeison Jiménez. Durante su intervención, expresó su convicción sobre el destino espiritual del artista.

“Estoy seguro de que Yeison está en los brazos de Jesús, en los brazos del Padre. Estoy tan seguro de que se encontró con ese Salvador que un día lo llevó a cantar y a levantar su voz”, afirmó Campos ante los asistentes.

El artista también habló sobre el pasaje bíblico del hombre que, en medio de la crucifixión de Jesús, pidió misericordia. A partir de esa referencia, Campos aseguró que, mientras el avión descendía, Yeison habría pronunciado una súplica similar. "Mientras ese avión iba en pique, Yeison pronunció esas palabras. 'Acuérdate de mí cuando estés en tu reino'. Estoy seguro que en ese instante de amor, de misericordia y de perdón, la voz de Jesús en medio de ese avión fue 'Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso'".

Finalmente, Campos elevó una oración por la familia, el equipo de trabajo y los músicos de Yeison Jiménez. Pidió fortaleza para sus seres queridos y agradeció a Dios por la vida del cantante. “Él ya está en tus brazos, ya llegó a la meta, pero nosotros seguimos aquí. Te pido que bendigas a su esposa, a sus hijos y a sus padres, y que los llenes de esa paz que solo proviene de ti”, concluyó.

El homenaje también incluyó un recuerdo para los cinco integrantes del equipo de trabajo del artista que fallecieron en el mismo accidente aéreo: Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.