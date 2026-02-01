Denuncian ataque transfóbico contra activista durante servicio de Uber

La Corporación Caribe Afirmativo denunció un ataque transfóbico del que fue víctima Danne Aro Belmont Gray, activista y directora de la Fundación GAAT (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans), y su pareja, durante la madrugada del 1 de febrero en Bogotá.

De acuerdo con la organización, la agresión se presentó cuando Belmont se movilizaba junto a su pareja en un vehículo solicitado a través de la plataforma Uber.

Según el relato compartido posteriormente por la Fundación GAAT en un comunicado, el conductor del vehículo habría proferido insultos transfóbicos y, junto con terceros, habría agredido físicamente a la pareja y les robó sus pertenencias.

Caribe Afirmativo rechazó de manera categórica lo ocurrido y exigió a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva y con enfoque de violencia por prejuicio. Además, pidió la activación urgente de los protocolos diferenciales de atención en salud, garantizando un trato digno y libre de discriminación para las víctimas.



A esta denuncia se sumó la Defensoría del Pueblo, que calificó el hecho como un acto de violencia física y psicológica motivado por prejuicios contra personas con identidades de género no hegemónicas.

En su pronunciamiento, la entidad señaló que este caso evidencia la violencia estructural y las múltiples formas de discriminación que enfrentan las personas trans en Colombia, y reiteró la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, protección y no repetición.

La Defensoría destacó, además, la trayectoria de la lideresa. “Danne Aro Belmont ha dedicado su vida a la defensa de los derechos de las personas trans en el país, liderando procesos de incidencia y acompañamiento a una población históricamente discriminada y violentada”, reza el pronunciamiento.

Además, la Defensoría hizo un llamado a la plataforma para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes al conductor involucrado.

Por su parte, la Secretaría Distrital de la Mujer informó que activó de inmediato la Ruta Única de Atención, brindando acompañamiento integral a Belmont y su pareja, con el apoyo de la Patrulla Púrpura. La entidad reiteró que este tipo de violencias motivadas por prejuicio no son toleradas en la ciudad y exigió una investigación ágil y efectiva.

Una fuente cercana a Belmont le confirmó a Blu Radio que Danne recibió atención de la denominada “dupla de Gobierno” y que lo prioritario en ese momento fue el acompañamiento para la interposición de la denuncia.

En su comunicado, la Fundación GAAT informó que Danne Aro Belmont y su pareja, Andrés Felipe Arriaga, se encuentran en condiciones estables y que se descartaron lesiones internas de gravedad.

El equipo jurídico de la organización activó las rutas institucionales y adelanta gestiones ante Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y la plataforma Uber, con el fin de identificar a los responsables y avanzar en las acciones legales correspondientes.