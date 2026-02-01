En vivo
Blu Radio  / Nación  / Denuncian ataque transfóbico contra activista durante servicio de Uber

Denuncian ataque transfóbico contra activista durante servicio de Uber

Organizaciones sociales y entidades exigen justicia tras el ataque transfóbico del que fueron víctimas la directora de la Fundación GAAT y su pareja, a quienes golpearon tras subirse a un servicio de Uber en Bogotá.

