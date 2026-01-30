En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez anuncia ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela

Se calcula que en Venezuela hay más de 1.000 presos políticos. Desde la caída de Maduro empezó la excarcelación de algunos de ellos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad