Delcy Rodríguez anuncia ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general para los presos políticos venezolanos. La iniciativa sería aprobada la próxima semana en la Asamblea Nacional.

De acuerdo con Rodríguez, esta amnistía aplicaría para los casos que se han registrado desde el año 1999 hasta la actualidad.

"Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente", señaló Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Delcy Rodríguez también pidió a las personas que sean beneficiadas por estas excarcelaciones, que no se lleven de "revancha ni odio".



"Pido a quienes han sido beneficiados por medidas, para aquellos privados de libertad, excarcelados; pido en nombre de los venezolanos, que no se imponga la venganza, la revancha ni el odio. Estamos dándole una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad", añadió.

Además, anunció el cierre de cárcel del Helicoide, denunciado como centro de tortura, y aseguró que se transformará en un centro de servicios sociales y deportivos para la sociedad.

En desarrollo...