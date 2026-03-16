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Polémica en Antioquia por programa de Iván Cepeda que llamó al departamento cuna de parapolítica

Gremios productivos y adversarios políticos como Abelardo de la Espriella reaccionaron fuertemente ante sus afirmaciones, tanto en el documento como en un acto el pasado 12 de febrero en Medellín.

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