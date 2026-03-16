Polémica en Antioquia por programa de Iván Cepeda que llamó al departamento cuna de parapolítica

A pocas semanas de la primera vuelta presidencial, en toda una tormenta polémica se convirtió el ataque contra el departamento de Antioquia, que ha hecho el candidato Iván Cepeda.

Aunque esta historia tiene un antecedente, el pasado 12 de febrero en el único evento del candidato del Pacto Histórico en Medellín, el parque Berrío, zona céntrica donde estuvo acompañado de políticos del partido ya se había ido en contra de Antioquia, intentando atacar al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

"Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza nefasta entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger intereses, acumular riquezas a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos", indicó.

Ahora, Cepeda reafirmó su ofensiva contra el uribismo y quedó evidenciado en su proyecto de país para el periodo 2026-2030 que "en palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado".



Ante estas afirmaciones empezó un frente de defensa por Antioquia, los primeros en hacerlo fueron los gremios económicos. Proantioquia destacó que el departamento ha salido adelante gracias a su gente y el trabajo entre los sectores públicos, privados y académicos, mientras que el Comité Intergremial aseguró:

“Los antioqueños hemos construido nuestro futuro con diálogo, respeto por la institucionalidad y articulación público-privada, los ataques infundados llenos de odio y resentimiento no nos intimidarán”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó la arremetida de Iván Cepeda

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"En Antioquia somos inmunes al veneno que destilan. Nuestro antídoto ha estado en la firmeza, el respaldo a la democracia, en el amor por este terruño y en defender las causas que nos han hecho grandes. Antioquia ha sido cuna de la industrialización, ha sido impulsora de la emancipación de los esclavos y de la lucha de la mujer obrera. Antioquia ha sido tierra de ciencia, de empresa, de innovación, cultura y deporte que siguen empujando el progreso de Colombia. Arrinconarnos les ha quedado difícil y vencernos será imposible", expuso.

Quien se sumó a la conversación en redes fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en su cuenta de X afirmó que “reducir esta tierra a estigmas como “la narcoeconomía” es desconocer la historia de millones de antioqueños trabajadores y valientes que hemos sido precisamente víctimas del narcotráfico y la violencia”.

A estos sectores se sumaron los políticos opositores como la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien durante un encuentro virtual con el expresidente Álvaro Uribe y habitantes de Rionegro también cuestionó a Iván Cepeda y su familia.

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"Que no se le olvide al senador Cepeda lo que ha sufrido Antioquia por las guerrillas asesinas, esas guerrillas que patrocinaba su papá, que él mismo avala con los procesos de paz total abrazándose con los delincuentes y diciéndonos que para conseguir la paz hay es que estarle al lado de quienes asesinan, secuestran y violentan a los colombianos", indicó.

Abelardo de La Espriella también salió en defensa de los antioqueños: "El candidato de los bandidos, el protector de la FARC, el heredero mancilla al pueblo pujante y trabajador, al pueblo antioqueño. El bellaco de Iván Cepeda dijo que Antioquia es la cuna de la parapolítica y del terrorismo de Estado. Respete, señor Cepeda, Antioquia es la cuna del trabajo, de la modernidad económica del país. Por eso es que ese sujeto denigra del pueblo antioqueño, porque el pueblo antioqueño representa trabajo, prosperidad, desarrollo, independencia", expuso.

El candidato Ivan Cepeda aseguró que tergiversaron sus palabras sin embargo, quien salió en su defensa fue el propio presidente Gustavo Petro en dos trinos donde, aunque destacó que hay antioqueños decentes y trabajadores, pero sobre ellos cayó una plaga como al café, la plaga del narcoparamilitarismo que asesinó más gente en Antioquia que en otras partes del país.

"Son los narcoparamilitares con poder en los gobiernos locales y nacionales los que mataron más gente en Antioquia y llenaron de sangre el departamento".

"La falsa teoría de juntar seguridad democrática con autodefensas en las "Convivir" disparó el paramilitarismo en Colombia y eso nació en un gobierno concreto del departamento de Antioquia: el gobernador Álvaro Uribe Vélez desencadenó la tormenta paramilitar de extrema derecha desde Antioquia y el genocidio dejó a 200.000 colombianos asesinados en Antioquia y toda Colombia, si se suman a esa cifra los desaparecidos, y las cosas comunes", manifestó el jefe de Estado en su cuenta de X.