Pacto Histórico alcanzaría segunda curul en Cámara por Santander tras escrutinios

El Pacto Histórico podría obtener una segunda curul en la Cámara de Representantes por Santander luego de la recuperación de 1.426 votos durante el proceso de escrutinios, según lo dio a conocer el representante electo Camilo Torres.

De confirmarse los resultados, la segunda credencial del Pacto Histórico sería para la docente Yolanda Silva, quien ingresaría al Congreso en reemplazo de Ferley Sierra, del Partido Verde, que perdería la curul en el departamento.

Sin embargo, la Registraduría Nacional del Estado Civil aún no ha emitido el comunicado oficial con los resultados definitivos. Se espera que el pronunciamiento se conozca entre este viernes 13 o el sábado 14 de marzo, una vez concluya el proceso de revisión de votos.

De acuerdo con la información entregada por los testigos electorales del Pacto Histórico, durante los escrutinios se logró recuperar 1.426 votos, lo que modificaría la distribución de las curules para Santander.



Según explicó Camilo Torres, “en el proceso también se registraron variaciones en la votación de otras colectividades políticas. El Centro Democrático habría perdido 206 votos, el Partido Liberal 942, el Partido de la U 225, partido Verde 430 y Cambio Radical 179. Entre tanto, el Partido Conservador habría ganado 133”.

El representante electo destacó que, de confirmarse la información, se trataría de un hecho histórico para el departamento.

“Agradecerle a todos los santandereanos por el apoyo brindado en los 87 municipios. Hemos logrado en primera instancia una credencial, pero la información que tenemos de los testigos escrutadores es que ya Yolanda Silva, la profe Yolanda Silva, también es representante a la Cámara. Entonces esto es un hecho histórico para el departamento de Santander, dos credenciales del Pacto Histórico en nuestro departamento”, señaló Torres.

El congresista agregó que este resultado sería fruto del trabajo realizado por el movimiento político en los diferentes territorios del departamento.

“Esto no hubiera sido posible sin la colaboración y la ayuda de todos ustedes en cada uno de los territorios. Gracias a todos los amigos del Pacto Histórico y a quienes han respaldado el trabajo del Gobierno del cambio en Santander”, concluyó.

La confirmación oficial dependerá de la decisión final de la Registraduría y del cierre del proceso de escrutinios, que definirá la composición definitiva de la Cámara de Representantes por Santander.