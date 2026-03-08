Estas son los ganadores de la Cámara de Representantes por Santander

La representación de Santander en la Cámara de Representantes empieza el mapa político del departamento muestra una fuerte presencia de los partidos tradicionales y del uribismo.

De mantenerse la tendencia de votación, el Centro Democrático y el Partido de la U serían las fuerzas con mayor representación, cada uno con dos curules, entre tanto, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Pacto Histórico alcanzarían una curul cada uno, completando así las siete que le corresponden al departamento.

Con estos resultados parciales, los candidatos que se perfilan para llegar al Congreso por Santander son Jonathan Eduardo Pineda López y Miguel Ángel Pinto Rueda por el Centro Democrático; Diego Fran Ariza Pérez por el Partido de la U; Mario José Carvajal Jaimes por el Partido Liberal; Guillermo León Blanco Valencia por el Partido Conservador; Camilo Alfonso Torres Prada por el Pacto Histórico; y Luis Ferley Sierra Jaimes por la Alianza Verde, quien registra más de 26 mil votos en el reporte preliminar.

El preconteo también deja ver votaciones importantes de otros aspirantes que, por ahora, no alcanzarían una curul. Entre ellos aparece Aleida Noguera Puerto, del Partido Avanza, con cerca de 25 mil votos, así como Erwin Jiménez Becerra, de Cambio Radical, con más de 14 mil sufragios.



Asimismo, en los reportes preliminares figura Nixon Yecid Guzmán Builes, candidato de la coalición entre el Partido MIRA, el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, quien supera los 7 mil votos.

En los resultados preliminares también llama la atención la ausencia de la lista de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el movimiento político fundado por el excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez, quien falleció, a pesar de haber tenido una fuerte presencia electoral en el departamento en los últimos años, la colectividad no aparece entre las fuerzas que, hasta ahora, disputan las curules a la Cámara por Santander, quedando por fuera del mapa político que comienza a configurarse tras el preconteo.

Aunque el panorama comienza a aclararse, la conformación definitiva de la bancada santandereana dependerá de los escrutinios oficiales que adelantan las autoridades electorales en las próximas horas.