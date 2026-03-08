En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Guerra en Irán
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Paloma Valencia, la ganadora de las consultas en Santander

Paloma Valencia, la ganadora de las consultas en Santander

La senadora del Centro Democrático lidera ampliamente La Gran Consulta por Colombia en el departamento, mientras Claudia López y Roy Barreras se imponen en sus respectivas consultas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad