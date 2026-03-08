Paloma Valencia, la ganadora de las consultas en Santander

Las consultas interpartidistas realizadas en el marco de la jornada electoral dejaron como ganadores en el departamento de Santander a Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras, quienes se impusieron en sus respectivas colectividades y avanzan como figuras clave dentro del panorama político nacional.

De acuerdo con las proyecciones conocidas en el departamento, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se convertiría en la gran votada en Santander, con cerca de 151 mil votos dentro de La Gran Consulta por Colombia, consolidando un amplio respaldo entre los electores que participaron en este mecanismo de selección de candidato presidencial.

En segundo lugar dentro de esta misma consulta aparece Juan Daniel Oviedo Arango, quien también logró una votación importante entre los participantes.

Entre tanto, en la consulta Frente por la Vida, el ganador sería Roy Barreras, quien alcanzaría cerca de 9 mil votos en el departamento, resultado que lo posiciona como el candidato con mayor respaldo dentro de su coalición.



#LaElecciónEsColombia Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras, ganan por el momento las consultas internas en Santander #VocesySonidos

Por su parte, en la Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación, la vencedora sería Claudia López, quien logra imponerse en su respectiva consulta y sumar respaldo dentro de los sectores alternativos y de centro.

Las consultas interpartidistas se realizaron en paralelo con las elecciones al Congreso de la República y permitieron a varias fuerzas políticas medir el respaldo ciudadano a sus precandidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026.

En Santander, la jornada electoral se desarrolló bajo el acompañamiento de las autoridades electorales y de seguridad, que dispusieron dispositivos especiales para garantizar el normal desarrollo del proceso democrático.

Con estos resultados preliminares, los tres dirigentes políticos se perfilan como protagonistas dentro del escenario electoral nacional, mientras avanza el conteo oficial de votos en el departamento.