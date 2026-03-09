Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 9 de marzo de 2026

El chance Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia. Su popularidad se debe a un atractivo plan de premios, diversas modalidades de apuesta y un sistema de pagos regulado que brinda confianza a quienes revisan diariamente los resultados con la esperanza de acertar el número ganador.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, lunes 9 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 9 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:



Modalidades de juego y plan de premios

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece. Estas opciones permiten que cada jugador elija cómo participar según su presupuesto o estrategia, ya que el premio depende tanto del valor apostado como del tipo de acierto.

De acuerdo con el plan oficial de pagos, por cada peso apostado los premios se distribuyen de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Estas modalidades permiten a los participantes optar por apuestas con premios más altos —aunque con menor probabilidad de acierto— o elegir jugadas más simples con pagos proporcionales.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad que amplía las posibilidades de obtener premios adicionales y hace el juego más atractivo para quienes buscan más oportunidades en una misma apuesta.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.

Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y recibir el pago de manera segura.



Gracias a su estructura clara de premios, la incorporación de nuevas modalidades y un sistema de pagos regulado, el chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más relevantes del país y uno de los más consultados por los apostadores que revisan los resultados todos los días.