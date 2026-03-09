Pueblito Paisa estrena dos rutas turísticas en Medellín: así se podrán recorrer en dos idiomas

El emblemático Pueblito Paisa, uno de los sitios turísticos más visitados de Medellín, estrenó dos nuevas rutas turísticas pensadas para que visitantes locales y extranjeros conozcan la cultura paisa y el arte contemporáneo en un mismo lugar.

Los recorridos estarán disponibles en español e inglés y buscan fortalecer la experiencia turística en la cima del Cerro Nutibara. La iniciativa está dirigida a turistas nacionales e internacionales interesados en la historia, las tradiciones y el patrimonio cultural de la ciudad.



Dos nuevas rutas turísticas en el Pueblito Paisa

La primera ruta se denomina “Pueblito Paisa: interpretación cultural” y propone un recorrido sensorial y pedagógico. En él, los visitantes podrán comprender la identidad antioqueña a través de la arquitectura tradicional, las costumbres, la gastronomía y la historia del lugar.

El segundo recorrido se llama “Sendero de las Esculturas: arte y territorio” y convierte al cerro en un museo a cielo abierto. Durante la caminata, los turistas podrán apreciar diez obras de artistas nacionales e internacionales integradas al paisaje urbano de Medellín.

Desde la Corporación Arví, entidad encargada de la gestión del lugar, señalaron que estas rutas buscan acercar a los visitantes al patrimonio cultural y artístico del sitio, uno de los símbolos más representativos de la ciudad.



El director ejecutivo encargado de la corporación, Julián Alzate Cárdenas, explicó que la iniciativa permite comprender la identidad paisa a través de elementos como la arquitectura, las tradiciones, las costumbres y la gastronomía.



Esta es la historia del Pueblito Paisa

La historia del Pueblito Paisa se remonta a 1969, cuando surgió la idea de construir una réplica de un pueblo típico antioqueño durante la exposición “Pueblito en Flor”. El proyecto comenzó a materializarse en 1975 y fue inaugurado oficialmente el 3 de marzo de 1978.

Para su construcción se contó con una inversión inicial de 1,5 millones de pesos, aportados por entidades como el SENA, el Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario.

El lugar también conserva elementos históricos únicos. Varias de las puertas, balcones y ventanas que rodean la plaza central fueron traídas del antiguo El Peñol antes de que el municipio fuera inundado para construir la represa de Guatapé.

Además, la capilla del complejo es una réplica a menor escala de la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el Parque Berrío, lo que refuerza el valor simbólico e histórico del lugar dentro de la capital antioqueña.

Hoy el Pueblito Paisa funciona como un museo vivo al aire libre, donde además de recorrer sus calles y miradores, los visitantes pueden disfrutar de artesanías, dulces típicos y platos tradicionales ofrecidos por los comerciantes del lugar.

El acceso al cerro se facilita con un servicio de vehículos tipo van que permite subir y bajar diariamente por un costo aproximado de 4.000 pesos, tarifa que incluye ambos trayectos y facilita el recorrido turístico.