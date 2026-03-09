En vivo
Tres integrantes de la disidencia de 'Iván Mordisco' abatidos en combates en Buenaventura

Tres integrantes de la disidencia de 'Iván Mordisco' abatidos en combates en Buenaventura

Un hombre de la armada resultó lesionado en medio del ataque, fue trasladado hasta Cali para recibir atención médica. Se incautó material de guerra

