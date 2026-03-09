Tres integrantes de la disidencia de 'Iván Mordisco' abatidos en combates en Buenaventura

Tres integrantes de un grupo armado murieron durante un enfrentamiento con tropas de la Armada de Colombia en zona rural de Buenaventura, Valle, en medio de operaciones militares adelantadas durante la jornada electoral.

El combate se registró en el corregimiento del Bajo Calima, donde unidades de la Fuerza Naval del Pacífico desarrollaban una operación contra la columna móvil “Wilson González”, perteneciente a la estructura “Jaime Martínez”, disidencia de las Farc lcomandada por alias “Iván Mordisco”.

“De acuerdo con información oficial, nosotros tuvimos este enfrentamiento durante el desarrollo de la operación se produjo un intercambio de disparos que dejó como resultado tres integrantes del grupo armado muertos en desarrollo de operaciones militares. En medio del enfrentamiento, un infante de Marina también resultó herido. El uniformado fue evacuado y trasladado hasta Cali a la clínica Valle del Lili donde recibe atención y se encuentra fuera de peligro”, dijo el Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional, confirmó que en esa zona horas después se registró un segundo ataque.

Según las autoridades, esta estructura ilegal ha sido señalada de realizar ataques contra la Fuerza Pública en la zona del Bajo Calima, incluyendo hostigamientos y acciones con explosivos, así como el uso de drones acondicionados con artefactos explosivos. Durante la operación militar, las tropas también lograron incautar material de guerra, entre ellos fusiles, munición de diferentes calibres, granadas, explosivos improvisados y equipos de comunicación.