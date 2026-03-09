Flamengo levanta el título del Carioca: 9 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 9 de marzo de 2026:



El Flamengo se coronó campeón del Campeonato Carioca tras imponerse en la final ante Fluminense.

tras imponerse en la final ante Fluminense. Polémica en el fútbol brasileño luego de que 23 jugadores fueran expulsados durante el partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, entre ellos el colombiano Mateo Cassierra.

durante el partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, entre ellos el colombiano Mateo Cassierra. A falta de confirmación oficial por parte del Deportivo Cali , el técnico venezolano Rafael Dudamel sería el nuevo entrenador del equipo.

, el técnico venezolano Rafael Dudamel sería el nuevo entrenador del equipo. Millonarios se enfrenta al Cúcuta Deportivo en duelo correspondiente a la fecha 10 de la Liga BetPlay.

Escuche el programa completo aquí: