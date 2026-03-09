Flamengo levanta el título del Carioca: 9 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 9 de marzo de 2026:
- El Flamengo se coronó campeón del Campeonato Carioca tras imponerse en la final ante Fluminense.
- Polémica en el fútbol brasileño luego de que 23 jugadores fueran expulsados durante el partido entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, entre ellos el colombiano Mateo Cassierra.
- A falta de confirmación oficial por parte del Deportivo Cali, el técnico venezolano Rafael Dudamel sería el nuevo entrenador del equipo.
- Millonarios se enfrenta al Cúcuta Deportivo en duelo correspondiente a la fecha 10 de la Liga BetPlay.
Escuche el programa completo aquí: