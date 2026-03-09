Los días en que más usan Bre-B los colombianos: informan horas pico en este pago

En 2025, entró a operar el sistema de transacción Bre-B, impulsado por el Banco de la República, para mejorar las transacciones digitales en todo el país y transformar el envío de dinero a una manera práctica en cuestión de minutos, es decir, en tiempo real, 24 horas y todos los días de la semana, ayudando a evitar también el fraude digital.

De acuerdo con cifras de Redeban, en menos de un año este sistema ha registrado más de 770 millones de transacciones y se movieron cerca de 100 billones de pesos, teniendo el mes de enero de 2026 como el mejor mes con un saldo de 120 millones de movimiento para un total de $19 billones en esos días del año.

Bre-B entró en vigor hace unas semanas Foto: montaje Blu Radio - BanRep - Unsplash

Hay hora pico en el uso de Bre-B

Redeban dio a conocer que el uso del sistema ha tenido un crecimiento tan importante que, incluso, se ha reportado la hora pico en la cuales los colombianos hacen más transacciones, sea entre o semana o fin de semana, que funciona de la siguiente manera:



Lunes a viernes: 4:00 p.m. - 6:00 p.m.

4:00 p.m. - 6:00 p.m. Sábados, domingos y festivos: 12:00 p.m. y 2:00 p.m.

Un resultado que sorprendió en algunos casos, pues muchos creían que los horarios en que más transacciones se hacían eran en la noche que, normalmente, muchas personas gastan en ocio y entretenimiento, al igual que en algunas compras.

Bre-B se estrena masivamente este lunes Foto: Banco de la República / Image Fx

Así puede usar Bre-B para uso personal o comercial