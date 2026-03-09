¿Por qué se habla de un posible concierto de Ryan Castro en Bogotá?

Luego del concierto de Kapo en el Movistar Arena en donde Ryan Castro fue el gran invitado de la noche, crecieron los rumores de un concierto del Cantante del Guetto en la capital, aunque, por ahora, todo ha sido una expectativa de seguidores, más que una realidad.

Es importante recordar que el último concierto del paisa en Bogotá fue hace poco: el 31 de octubre de 2025. Día en el que se presentó en el Coliseo MedPlus en el marco de su tour ‘Sendé’ en donde cerró, justamente, en este venue ubicado en la vía que conecta la capital con Siberia.

Ryan Castro // Foto: suministrada

¿Por qué se habla de un concierto de Ryan Castro en Bogotá?

El culpable de este rumor ha sido el propio paisa, todo a raíz de sus palabras en el concierto de Kapo el pasado 7 de marzo en donde dijo: “Bogotá, nos vemos pronto”, palabras que fueron interpretadas a un próximo anuncio en la ciudad.

Pero para alimentar aún más el rumor, Concierto Colombia, reconocido medio de música, subió una publicación en torno a esta diciendo si era el momento de un concierto de Ryan en el estadio Nemesio Camacho El Campín, algo que elevó todas las expectativas para que regrese al paisa a la capital, teniendo en cuenta que, este 2026, tendrá su primer estadio en Medellín.



Ryan Castro dio un concierto inolvidable en Bogotá // Foto: suministrada

La fuerte relación de Ryan y Bogotá

Fue la primera ciudad en ayudarlo a impulsar su carrera como artista, por eso, en Sendé en 2025 solo estuvo en la capital al igual que en su gira Ghetto Star comenzó por el Movistar Arena, recordando también cómo tuvo que cantar en los buses de la ciudad en sus inicios.

Siempre ha estado cerca de la capital, además que la ciudad siempre la ha respondido bien a su convocatoria con cifras impresionantes en sus conciertos y presentaciones.