Kapo anuncia su primera arena en Bogotá en conmovedor video: "Lo soñamos"

Lo sintió en el corazón desde que estaba Cabuyal, Valle, y la vida lo puso a vivir momentos difíciles para nunca rendirse. Tuvo que trabajar en una gasolinera siendo joven y pasar por momento que ninguna persona a esa edad debería, pero todos los días se levantaba con la convicción que un día todo iba a ser diferente.

“Mi mayor propósito se llama Orfa Loayza, que es mi mamá. Lógicamente Dios, obvio, es ley, primero, segundo y tercero Dios. Pero lo veo reflejado en mi mamá, es lo más importante. Si en este momento de mi vida si veo que tengo un arte con el cual puedo sacar adelante a mi familia y hacer feliz a mi vieja, pues de eso me he encargado”, expresó en su momento en diálogo de Blu Radio sobre esa motivación diaria que tenía.

Ahora, no solo le ha cumplido a su mamá, sino que Juan David Loayza también lo ha hecho consigo mismo en tan solo un año. Lleno de éxitos al lado de grandes artistas como Ryan Castro, Feid, Danny Ocean, entre otros, o invitado por Bad Bunny a su residencia a Puerto Rico. Por eso, el momento llegó y, finalmente, anunció su primera arena en Bogotá y será el 7 de marzo de 2026 en el Movistar Arena.

El anuncio llega tras un recorrido internacional que lo ha posicionado como una de las figuras más potentes de la nueva generación. En 2025, Kapo llevó su tour a Estados Unidos con presentaciones en Miami, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, además de Canadá, donde vibraron ciudades como Montreal y Toronto. Europa



El anuncio lo hizo acompañado de tierno video, mismo que usó en el anuncio de su reciente álbum de estudio en donde sostiene una conversación con su niño interior para confirmarle que “están cumpliendo el sueño”.

Precios del concierto de Kapo en Bogotá

Tribuna Fan Sur*

Precio + Servicio: $399.000 + $71.300

Aforo: 155

Piso 2 (202 – 206 & 214 – 218) – Etapa 1*

Precio + Servicio: $269.000 + $48.100

Aforo: 1.000

Piso 2 (202 – 206 & 214 – 218) – Etapa 2*

Precio + Servicio: $299.000 + $53.400

Aforo: 1.540

Piso 2 (207 & 213) – Etapa 1*

Precio + Servicio: $239.000 + $42.700

Aforo: 600

Piso 2 (207 & 213) – Etapa 2*

Precio + Servicio: $269.000 + $48.100

Aforo: 507

Platea – Etapa 1**

Precio + Servicio: $99.000 + $17.700

Aforo: 1.000

Platea – Etapa 2**

Precio + Servicio: $149.000 + $26.600

Aforo: 2.000

Piso 3 (307 – 313) – Etapa 1**

Precio + Servicio: $109.000 + $19.500

Aforo: 600

Piso 3 (307 – 313) – Etapa 2**

Precio + Servicio: $129.000 + $23.100

Aforo: 630

Piso 3 (302 – 306 & 314 – 318) – Etapa 1**

Precio + Servicio: $79.000 + $14.200

Aforo: 800

Piso 3 (302 – 306 & 314 – 318) – Etapa 2**