La vida de Kapo vibra en 'Ohnana': "Mi mayor satisfacción es tener a mi mamá feliz"

Nadie dijo que cumplir sueños es fácil. Y es que lograr grandes cosas en el mundo es el resultado de muchos factores que se alinean a favor de una fe interior que poco logran percibir en sí mismos, superar la inseguridad no es fácil, pero ejemplos como el de Kapo, un artista que conoció la oscuridad para convertirla en su luz para el camino a lo que él sintió en su corazón lo que es el éxito.

“Soy un muchacho soñador”, dijo en diálogo con Blu Radio. Oriundo de Cabuyal, Valle, Juan David Loayza, desde pequeño se visualizó haciendo grandes cosas por un don que Dios le puso en su corazón: la música, que lo convirtió en “un necio positivo” de que todo se puede lograr.

“A mi papá le decían capo. Además, siento que todos somos unos capos en nuestro mundo. Uno siempre debe tratar de satisfacer esas necesidades que uno tiene, amarse a uno mismo. Cuando quiero escuchar algo por qué no me lo digo yo mismo. Siempre me he basado ser un capo en mi mundo y en mi corazón”, manifestó.

Su camino no fue fácil, pero dentro de todo agradece todos los días a Dios haber pasado por todo eso para crecer no solo como artista, sino como persona. Así forjó su propio estilo de buscar dejar una sensación de las experiencias y siempre creyó que declarando encontraría la magia para romper las barreras de lo imposible.

La vida de Kapo vibra en 'Ohnana' // Foto: Instagram @yosoytukapo

Publicidad

“Mi mayor propósito se llama Orfa Loayza, que es mi mamá. Lógicamente Dios, obvio, es ley, primero, segundo y tercero Dios. Pero lo veo reflejado en mi mamá, es lo más importante. Si en este momento de mi vida si veo que tengo un arte con el cual puedo sacar adelante a mi familia y hacer feliz a mi vieja, pues de eso me he encargado (…) Entendí que, si uno se atreve, uno lo puede lograr y por más difícil que sea. He sido una persona negativa, hemos pasado por desprecios y hemos tenido éxito en canciones, colaboraciones, de pronto los colegas no hemos tenido hasta el final como desde el comienzo que no somos nada. Entonces vemos que no está en los demás, sino en uno. Es como uno se siente y cómo se valora, uno en ese tiempo no se valoraba mucho y lo que hacia era tratar un sueño del que uno no sabía, pero fuimos aprendiendo poco a poco. Ahora, mi mayor proyecto es la música y mi mayor satisfacción es ver a mi mamá feliz”, contó.

Kapo vibra en ‘Ohnana’

El 6 de junio de 2024 estrenó el video musical de su más reciente sencillo: ‘Ohnana’, que más allá de ser una canción, siente que es un mensaje de lo que deben sentir las personas.

Publicidad

“’Ohnana’ es sentir (…) Sentimos la vibra de Jamaica, sentimos lo lindo y lo espectacular que es la vida. En ese momento estaba extrañando a una persona y estaba con un temor de qué pasará mañana. Y cómo así qué pasará mañana, ohnana, ohnana, confíe que todo estará bien. De ahí salió la frase. Eso es para que la gente lo tenga en el corazón, pero es eso, confía que todo estará bien”, puntualizó.

Su mente no tiene limites y de la mano de Dios cree que romperá las barreras de lo imposible. En su carrera ha colaborado con diversos artistas de los cuales ha sumado cosas importantes para su vida para crecer como profesional y como persona, de los cuales sintió sacarles la clave del éxito: la disciplina y la humildad, pero, en especial, el respeto.

Una inspiración a los sueños

La salud mental y la superación personal es algo que ha sido crucial en el camino de Kapo para llegar a la plenitud que necesita. Pero esa experiencia no la quiere guardar para sí mismo, sino quiere que su música sea el reflejo que los imposible no existen y más cuando un niño que vivió frente a una carretera ahora está sentado contando su vida en medios de comunicación.

“De las gracias. Si usted es agradecido todo va a estar a favor. Toda persona que ha pasado por depresión, ansiedad y siente que no encaja, que no es suficiente, eso hay que callarlo. No hay impedimento, ahora es muy fácil. ¿Querés grabar una canción? Hasta en un celular lo puedes hacer. ¿Quieres volverte viral? Tenés TikTok (..) Es muy importante tener claro como si estuviera pasando, si una persona está pasando por un mejor momento, no es sentir envidia si no gozo, de si esa persona lo logró, yo también puedo”, dijo.