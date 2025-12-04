Ela Taubert brilla en casa y da una noche inolvidable a sus seguidores en Bogotá

Tras el auge que tuvo su carrera en 2024 tras obtener el Latin Grammy de artista revelación, la bogotana Ela Taubert no le ha bajado en ningún momento y su carrera sigue en un crecimiento exponencial impresionante. No por nada la reconocida revista Rolling Stone posicionó su álbum Preguntas a las 11:11 como el decimotercero más destacado de este 2025.

“Al final entré a la música desde niña porque la sentía como un refugio, una forma de desahogarme y poder transmitir lo que sentía. Se me hacía más fácil escribir una canción diciendo lo que sentía. Lo más importante es transmitir con honestidad y poder transmitir lo que he vivido hasta ahora con mis canciones, desde mi corazón para el de todos”, dijo en su momento en Blu Radio.

Ahora, su éxito le ha permitido llegar al lado de artistas como Jay Wheeler y Joe Jonas, confirmando el cariño de sus seguidores en su gira que terminará en este diciembre de 2025 y que el pasado 29 de noviembre pasó por la capital colombiana.

Ela Taubert en concierto // Foto: Universal Music

Ela Taubert le da una noche soñada a sus seguidores

Al teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado sobre la carrera Séptima en Bogotá, llegaron decenas de fans de Ela para disfrutar de todo su repertorio. Una cita que estaba programada para las 7:00 de la noche y que comenzó media hora después cuando todo el recinto se llenó por completo.



Canciones como “¿Para Qué?”, “Te Prometo”, “¿Cómo Pasó?”, “¿Y Si Eras Tú?”, “No Supiste Cuidarnos”, entre otras, hicieron parte del repertorio que la bogotana le dio a todos sus seguidores en la ciudad, que, pese a los problemas de sonido que se presentaron, nunca le bajó energía.

Aplausos y lagrimas rodearon una noche soñada para Ela, que, incluso, tuvo una propuesta de matrimonio en donde la energía arrolladora de la artista arropó un momento que esos dos jamás podrán olvidar.