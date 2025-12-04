En vivo
Tendencias:
Zulma Guzmán
Liga BetPlay
Accidente de Ferrari
Sorteo del Mundial

Ela Taubert brilla en casa y da una noche inolvidable a sus seguidores en Bogotá

Ela Taubert brilla en casa y da una noche inolvidable a sus seguidores en Bogotá

La ganadora del Latin Grammy sigue expandiendo su carrera y en su reciente gira ha dado noches inolvidables a todos sus seguidores.

