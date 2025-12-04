En vivo
Ordenan libertad para exfiscal Ana Catalina Noguera, condenada por integrar red de corrupción

Ordenan libertad para exfiscal Ana Catalina Noguera, condenada por integrar red de corrupción

El caso, originado por interceptaciones ilegales de comunicaciones de una tercera persona durante 2020, incluyó la participación de miembros de la Dijín y la manipulación de fiscales.

