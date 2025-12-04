Grave accidente en la vía La Calera - Sopó involucró carro Ferrari y una moto: hay un fallecido

Este jueves, en horas de la mañana, ocurrió un trágico hecho que involucró un vehículo deportivo de alta gama y una motocicleta. Por la vía La Calera - El Salitre (Sopó) circulaban ambos automotores cuando ocurrió el accidente de tránsito.

Información preliminar indica que el vehículo Ferrari terminó colisionando de frente contra la moto. Al parecer, perdió el control del carro y el motociclista falleció por el impacto, quedando a un costado de la vía.

Accidente vía La Calera - El Salitre (Sopó). Foto: Tomadas de X, @ColombiaOscura.

Medios locales hablan de que el Ferrari también se habría llevado a unos ciclistas que circulaban por el corredor; no obstante, el único reporte de fallecidos habla del motociclista.

A esta hora, el cuerpo de bomberos de Cundinamarca y las autoridades atienden el siniestro para retirar los vehículos y el cuerpo de la vía.



En un informe reciente, se informó de una grave afectación vial, pues el hecho ha generado problemas en la movilidad en el sector de Patios - Guasca en el Kilometro 17, vereda Márquez.

Los vehículos implicados fueron identificados, una motocicleta con placa ESB-79E y el carro Ferrari con placa JEX-488, ambos de servicio particular. Esto dijeron las uatoridades:

El Ferrari transitaba en sentido Los patios - Guasca, el cual impacta por la parte posterior al motociclista. Policía Nacional

#ATENTOS. Grave accidente de tránsito en vía La Calera-Sopó (C/marca). Lujoso Ferrari perdió el control y terminó arrollando par de motociclistas y, al parecer, también a varios ciclistas que transitaban por la zona. Organismos de socorro atienden a los heridos en medio del caos. pic.twitter.com/fVO4jqiB85 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 4, 2025