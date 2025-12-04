En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Grave accidente en la vía La Calera - Sopó involucró carro Ferrari y una moto: hay un fallecido

Grave accidente en la vía La Calera - Sopó involucró carro Ferrari y una moto: hay un fallecido

El trágico hecho involucró a un vehículo deportivo de alta gama y una motocicleta. Ambos automotores circulaban por la vía La Calera - El Salitre (Sopó). Hay afectaciones en la movilidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad