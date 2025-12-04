En vivo
Este es el Ferrari que se accidentó en vía La Calera: en Colombia cuesta más de $1.000 millones

Este es el Ferrari que se accidentó en vía La Calera: en Colombia cuesta más de $1.000 millones

Un Ferrari de más de 1.000 millones se accidentó en la vía La Calera–Sopó y arrolló a motociclistas. Un conductor de moto murió y las autoridades investigan las causas.

