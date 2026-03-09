Baloto y Revancha, resultados del último sorteo hoy lunes 9 de marzo de 2026

Los resultados del sorteo 2.629 de Baloto y Revancha, realizado el lunes, 9 de marzo de 2026, dejaron nuevamente los premios mayores acumulados, aumentando las expectativas para el próximo sorteo programado para el miércoles, 11 de marzo.

De acuerdo con los resultados oficiales del juego Baloto, los números ganadores fueron X - X - X - X - X, con la Superbalota XX. En esta ocasión, no hubo ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado sigue creciendo y alcanzó los $26.000 millones para el siguiente sorteo.



Resultados de Revancha

En el juego adicional Revancha, los números ganadores del mismo sorteo fueron X - X - X -X - X, con la Superbalota XX.



Próximo sorteo de Baloto

Tras estos resultados, el próximo sorteo de Baloto y Revancha se realizará el miércoles, 11 de marzo de 2026, con acumulados de $26.000 millones en Baloto y $17.500 millones en Revancha, manteniendo el interés de los jugadores en todo el país.