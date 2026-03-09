Resultados loterías de Cundinamarca, Tolima, Baloto, MiLoto y ColorLoto del 9 de marzo de 2026

El lunes 9 de marzo de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima, MiLoto, ColorLoto y Baloto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.



Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El gran protagonista de la noche fue el número: XXXX de la serie XXX correspondiente al Premio Mayor de $6.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Premio Mayor de la Lotería del Tolima del sorteo 4160

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Tolima de este lunes, 9 de marzo de 2026 es el: XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.500 millones!



Resultados Miloto 9 de marzo

Durante el sorteo 494, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: X - X - X - X - X. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.



Resultados ColorLoto del 9 de marzo de 2026: sorteo 159

Los resultados oficiales arrojaron la siguiente combinación de seis balotas:



Baloto y Revancha: nuevos acumulados