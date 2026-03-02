Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 2 de marzo de 2026

Publicidad
La Lotería de Cundinamarca volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia con la realización del sorteo 4792, efectuado en la noche del lunes 2 de marzo de 2026. En esta edición, el premio mayor alcanzó los $6.000 millones, consolidándose como una de las bolsas más atractivas del panorama lotero nacional.
El número ganador del premio mayor fue: . El afortunado poseedor de este billete se llevó $6.000 millones, reafirmando el atractivo de este tradicional sorteo semanal.
Además del premio principal, el sorteo distribuyó múltiples premios en diferentes categorías:
Se recomienda verificar tanto el número como la serie del billete frente a la imagen oficial del sorteo publicada por la entidad para confirmar cualquier premio.
La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 p. m. Si el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes en el mismo horario.
La transmisión oficial puede seguirse a través del fan page de Facebook de la entidad, donde también se publican los resultados al finalizar el sorteo.
Los billetes pueden adquirirse:
Los ganadores cuentan con 30 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.
Para el cobro es obligatorio presentar:
Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal, el cual es descontado directamente por la lotería o el operador autorizado al momento del pago.
El plan de premios está encabezado por:
La historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Gracias a su trayectoria, es considerada una de las loterías más antiguas del país y forma parte de los archivos de la Nación por su relevancia histórica y social.
Con cada sorteo, esta tradicional lotería reafirma su lugar en el calendario de los juegos de azar en Colombia y mantiene viva la expectativa de miles de jugadores que, semana tras semana, sueñan con acertar el número ganador.