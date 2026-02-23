Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 23 de febrero de 2026

La Lotería de Cundinamarca volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en todo el país con la realización del sorteo número 4791, efectuado en la noche del lunes 23 de febrero de 2026. En esta edición, el premio mayor alcanzó los $6.000 millones, una de las bolsas más atractivas del panorama lotero nacional.

A continuación, se presentan los resultados oficiales y el detalle completo del plan de premios.



Premio Mayor – Sorteo 4791

El número ganador del premio mayor fue: 8901 de la serie 121. El afortunado poseedor de este billete se llevó $6.000 millones, consolidando nuevamente a esta lotería como una de las más esperadas de cada semana.

Resultados premios secos Lotería de Cundinamarca 4791

Además del premio mayor, el sorteo 4791 entregó múltiples premios en diferentes categorías:

Se recomienda verificar tanto el número como la serie del billete frente a la imagen oficial del sorteo 4790 publicada por la entidad, para confirmar cualquier premio.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca se juega todos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes en el mismo horario.



La transmisión oficial puede seguirse a través del fan page de Facebook de la entidad, donde también se publican los resultados una vez finaliza el sorteo.

¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los billetes pueden adquirirse:



De forma virtual en la página oficial.

A través de operadores autorizados como Lottired, Loti Colombia y Paga Todo.

De manera física en puntos oficiales de Paga Todo.

¿Cómo reclamar los premios?

Los ganadores cuentan con 30 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.

Para el cobro es obligatorio presentar:



El billete original en perfecto estado, sin enmendaduras ni alteraciones.

Documento de identidad.

Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a un impuesto del 17 % sobre el valor nominal, el cual es descontado directamente por la lotería o el operador autorizado al momento del pago.



Plan de premios Lotería de Cundinamarca

El plan de premios está encabezado por:



Premio Mayor: $6.000 millones.

$6.000 millones. Mega seco El Tunjo de Oro: $300 millones (por fracción: $100 millones).

$300 millones (por fracción: $100 millones). Seco La Guaca Secreta: $100 millones (por fracción: $33.333.333).

$100 millones (por fracción: $33.333.333). Cinco secos de $20 millones (por fracción: $6.666.667).

(por fracción: $6.666.667). Quince secos de $10 millones (por fracción: $3.333.333).

(por fracción: $3.333.333). Treinta y dos secos de $6 millones (por fracción: $2.000.000).

Una lotería con más de dos siglos de historia

La historia de la Lotería de Cundinamarca se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando se realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Gracias a su trayectoria, es considerada una de las loterías más antiguas del país y forma parte de los archivos de la Nación por su relevancia histórica y social.

Con cada sorteo, esta tradicional lotería reafirma su lugar en el calendario de los juegos de azar en Colombia y mantiene viva la expectativa de miles de jugadores que, semana tras semana, sueñan con acertar el número ganador.