Polémica jugada, con audios: 23 de febrero de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 23 de febrero de 2026:
- La fecha 8 de la Liga BetPlay Dimayor se cierra hoy con el duelo entre Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima desde las 4:00 p. m.
- Revelan los audios del VAR por la polémica mano en el partido entre Llaneros Fútbol Club y Independiente Medellín.
- Suma un nuevo capítulo el caso de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien sigue con restricción para salir del país por una investigación financiera.
- Horas decisivas para Marcelo Gallardo: el técnico definirá si continúa o da un paso al costado en el banquillo.
