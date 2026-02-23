Propuestas Roy Barreras: Recap - programa completo del 23 de febrero de 2026

Recap Blu presenta un resumen de los hechos que marcaron la agenda informativa del lunes 23 de enero de 2026, con claves de actualidad, política y cultura.



Falla masiva en Bancolombia: Más de 24 millones de usuarios resultaron afectados por la caída total de los servicios digitales y presenciales durante más de 30 horas. La entidad y la Superintendencia Financiera de Colombia aseguraron que los recursos están protegidos.

Desaparición de Diana Ospina en Bogotá: La diseñadora fue vista por última vez en Chapinero tras abordar un taxi. El Gaula investiga el caso, luego de que se denunciara el vaciado de sus cuentas por 40 millones de pesos.

Propuestas presidenciales de Roy Barreras: El candidato expuso su apuesta por un modelo de centro-izquierda enfocado en vivienda, turismo y reactivación económica, con un llamado a superar la polarización.

Nuevo impuesto a la banca anunciado por Gustavo Petro: El Gobierno decretó un gravamen a las utilidades extraordinarias del sector financiero para atender emergencias derivadas del invierno.

El Gobierno decretó un gravamen a las utilidades extraordinarias del sector financiero para atender emergencias derivadas del invierno. Fallecimiento de Willy Colón: La salsa despide a una figura clave de Fania Records. Rubén Blades le rindió un homenaje póstumo que cerró años de distanciamiento.