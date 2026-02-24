Regresa Elvis Presley a cine, pero esta vez desde una mirada más real

Ya son varias décadas desde la muerte de Elvis Presley, un artista que revolucionó la industria musical con sus presentaciones y su imponente voz. Durante años demostró ser un diferencial y sus conciertos eran algo único, pero lamentablemente muchas generaciones no pudieron vivirlos en vivo.

La expectativa en torno a EPiC: Elvis Presley in Concert crece a pocos días de su estreno en cines, una cinta que traerá una historia gráfica de un concierto, que, ahora suma un nuevo hito con la disponibilidad digital de su banda sonora original.

El álbum, titulado EPiC: Elvis Presley in Concert (Original Motion Picture Soundtrack), reúne 27 grabaciones que funcionan como columna vertebral del filme. Más que un simple acompañamiento musical, el soundtrack es el eje narrativo que sostiene la experiencia cinematográfica, celebrando la potencia vocal, el magnetismo escénico y la energía irrepetible de Elvis Presley, ícono eterno del rock & roll.

Elvis Presley / Foto: AFP

Estas son las canciones de esta cinta

Can’t Help Falling In Love (EPiC Intro) Also Sprach Zarathustra / An American Trilogy (EPiC Version) That’s All Right (EPiC Version) Tiger Man (EPiC Version) Wearin’ That Night Life Look Hound Dog (EPiC Version) Polk Salad Annie (EPiC Version) You’ve Lost That Loving Feeling (EPiC Version) Little Sister / Get Back (EPiC Version) Burning Love (EPiC Version) Never Been To Spain (EPiC Version) Love Me (Jamieson Shaw Remix) I Can’t Stop Loving You (EPiC Version) Are You Lonesome Tonight (EPiC Version) Always On My Mind (EPiC Version) How Great Thou Art (EPiC Version) Oh Happy Day (EPiC Version) Big Hunk O’ Love (EPiC Version) Bridge Over Troubled Water (EPiC Version) In The Ghetto (Jamieson Shaw Remix) Walk A Mile In My Shoes (EPiC Version) Suspicious Minds (EPiC Version) Bring The Curtain Down (EPiC Outro) Can’t Help Falling In Love (EPiC Version) American David (EPiC Version) A Change Of Reality (Do You Miss Me?) Don’t Fly Away (PNAU Remix)

Un puente sonoro entre 1970 y la actualidad

La colección destaca por integrar mezclas actualizadas de actuaciones icónicas en directo, así como nuevos remixes y popurrís de grabaciones clásicas del llamado Rey del Rock. El resultado es una propuesta sonora que conecta la fuerza original de los conciertos de la década de 1970 con una producción contemporánea diseñada para amplificar su impacto en nuevas generaciones.



Para nadie es un secreto de la influencia que tuvo Presley en sus años de carrera y el ritmo que marcó para que muchos artistas pudieran llegar tan lejos como él, si bien su final no fue del todo bueno, su legado sí quedará para toda la eternidad demostrando el gran artista que fue.

