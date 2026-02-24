Regresa Elvis Presley a cine, pero esta vez desde una mirada más real

Publicidad
Ya son varias décadas desde la muerte de Elvis Presley, un artista que revolucionó la industria musical con sus presentaciones y su imponente voz. Durante años demostró ser un diferencial y sus conciertos eran algo único, pero lamentablemente muchas generaciones no pudieron vivirlos en vivo.
La expectativa en torno a EPiC: Elvis Presley in Concert crece a pocos días de su estreno en cines, una cinta que traerá una historia gráfica de un concierto, que, ahora suma un nuevo hito con la disponibilidad digital de su banda sonora original.
El álbum, titulado EPiC: Elvis Presley in Concert (Original Motion Picture Soundtrack), reúne 27 grabaciones que funcionan como columna vertebral del filme. Más que un simple acompañamiento musical, el soundtrack es el eje narrativo que sostiene la experiencia cinematográfica, celebrando la potencia vocal, el magnetismo escénico y la energía irrepetible de Elvis Presley, ícono eterno del rock & roll.
La colección destaca por integrar mezclas actualizadas de actuaciones icónicas en directo, así como nuevos remixes y popurrís de grabaciones clásicas del llamado Rey del Rock. El resultado es una propuesta sonora que conecta la fuerza original de los conciertos de la década de 1970 con una producción contemporánea diseñada para amplificar su impacto en nuevas generaciones.
Para nadie es un secreto de la influencia que tuvo Presley en sus años de carrera y el ritmo que marcó para que muchos artistas pudieran llegar tan lejos como él, si bien su final no fue del todo bueno, su legado sí quedará para toda la eternidad demostrando el gran artista que fue.