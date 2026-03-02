¿Qué pasará con usuarios de HBO Max tras venta de Warner Bros?

Luego de semanas de incertidumbre, Paramount Skydance Corporation confirmó el acuerdo de 110.000 millones de dólares por la compra de Warner Bros Discovery, una de las grandes compañías del mundo del entretenimiento que bajo su poder tenía franquicias como Harry Potter, DC Studios, Game of Thrones, El Conjuro, entre otras, esto tras una extensa disputa contra Netflix por quién se quedaba con la compañía.

No obstante, esta operación ha causado preocupación en miles de personas en el mundo, en especial por usuarios de la plataforma de streaming de HBO Max, quienes adquirieron sus planes cuando aún pertenecía a Warner Bros Discovery y no saben si perderán los beneficios que adquirieron en su momento. Pero para tranquilidad, el CEO de Paramount, David Ellison, se refirió al tema dando un mensaje a todos los suscriptores de que "esta compra impulsará mucho más la marca HBO", pero con nuevas caras arriba.

David Ellison // Foto: AFP

¿Qué pasará con usuarios de HBO Max?

De acuerdo con Ellison, HBO y Paramount+ se fusionarán en una sola plataforma de streaming de entretenimiento, llevando todos los contenidos en un solo lugar y, en primera instancia, apunta a que seguiría bajo el nombre de Max debido al poder en el mercado de la plataforma, por lo tanto, hasta el momento, el servicio seguirá funcionando con normalidad y cuando se dé la fusión completa, de inicio, no afectaría las suscripciones, pero sí podrían darse cambios en los planes, sin embargo, todo esto podría cambiar en futuras juntas.

"Creemos que la oferta combinada, dada la cantidad de contenido y lo que podemos hacer desde el punto de vista tecnológico, nos permitirá competir con las empresas más importantes del DTC", declaró Ellison, entre esas, Netflix, que es la más poderosa actualmente en este mercado de streaming. Por ahora, no se han confirmado en qué fechas del 2026 sucederán todos estos cambios.

