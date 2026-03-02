En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Qué pasará con usuarios de HBO Max tras venta de Warner Bros?

¿Qué pasará con usuarios de HBO Max tras venta de Warner Bros?

Paramount adquirió la poderosa Warner Bros y los usuarios de HBO Max no saben qué pasará con sus suscripciones tras esta operación en la industria del entretenimiento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad