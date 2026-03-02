¿Cómo ayudar a los damnificados por lluvias en el departamento de Córdoba?

La ola invernal ha dejado fuertes daños en algunas zonas del país, en especial en el departamento de Córdoba en donde cerca de 250.000 personas en 20 municipios perdieron bienes importantes. Las viviendas de miles de familias quedaron bajo el agua debido a las inundaciones que afectan a una región ganadera del norte de Colombia, como parte de una atípica temporada de lluvias que deja 22 muertos en 12 días.

Solo en los departamentos de Córdoba y Sucre, las autoridades calculan 14 fallecidos y por lo menos 9.000 hogares afectados por la emergencia, causada por un fenómeno meteorológico que aumentó las precipitaciones.

En esta región óptima para la ganadería, los habitantes intentan rescatar con lanchas, barcas improvisadas y camionetas los últimos bienes en puntos críticos donde el agua llega hasta la cintura de los pobladores, según testimonios conocidos por un reportero de la AFP.

Inundación en Montelibano, Córdoba. Suministrado.

¿Cómo ayudar a los damnificados?

Diferentes artistas y sectores económicos vinculados a la industria del entretenimiento y de alimentos, entre otros, unieron sus voces para solicitar apoyo en favor de las familias damnificadas por las inundaciones en Córdoba, especialmente en aquellas zonas donde aún no han llegado provisiones de alimentos ni kits de aseo.



Las ayudas se recibirán hasta el 3 de marzo de 2026 por medio de centros de acopio habilitados en Bogotá, en el Movistar Arena, y en Medellín, en La Macarena, así como a través de plataformas digitales dispuestas para canalizar donaciones.

Inundaciones en Córdoba Foto: AFP

El fútbol también se unió

En medio de esta situación, el futbolista cordobés Alfredo Morelos, actual delantero de Atlético Nacional, anunció que se sumará a los esfuerzos de ayuda humanitaria. La iniciativa se desarrollará a través de su fundación, en articulación con el Ejército Nacional y el club antioqueño, con el propósito de recolectar ropa nueva, alimentos no perecederos y productos de aseo personal. La campaña también convoca a la hinchada del equipo verdolaga para que participe con donaciones.

“Sabemos la situación que está pasando nuestro departamento de Córdoba. En pro con Atlético Nacional, el Ejército y mi fundación, trabajando súper duro para que nuestra gente, el aficionado de Atlético Nacional, aporte también su granito de arena para esta causa que ha golpeado muy duro a nuestro departamento. Sería lindo dar esta ayuda, la situación está muy crítica”, expresó Morelos en diálogo con Win Sports.