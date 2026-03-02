En vivo
Guerra en Irán, 2 de marzo: última hora, noticias de Israel, EEUU y Medio Oriente
Guerra en Irán, 2 de marzo: última hora, noticias de Israel, EEUU y Medio Oriente

Seguimiento minuto a minuto de la guerra en Irán: claves del avance militar, la crisis de mando en el régimen iraní y más.

Por: Redacción BLU Radio 
Ataque de Estados Unidos e Israel conra Irán
Ataque de Estados Unidos e Israel conra Irán.
Foto: EFE

La tensión en Medio Oriente alcanza un punto crítico este lunes, 2 de marzo. Tras la confirmación de la muerte del líder supremo Alí Jamenei, las fuerzas de Israel y Estados Unidos han intensificado la 'Operación Furia Épica' con bombardeos estratégicos en Teherán y objetivos nucleares.

Siga en este directo la última hora sobre el despliegue de tropas, el balance de víctimas que ya supera los 550 fallecidos y la respuesta de todos los países.

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 2 de mar, 2026
  • 06:01 a. m.
    Miles de personas siguen un vuelo de Lufthansa desde Abu Dhabi hasta Múnich

    A bordo viajan solo dos pilotos, ya que la tripulación de cabina no pudo trasladarse por restricciones al tráfico aéreo en Emiratos Árabes Unidos. La aerolínea indicó que el vuelo es seguro y cumple con la normativa.

  • 06:00 a. m.
    Drones iraníes impactan la mayor refinería en Arabia Saudita

    La refinería del gigante petrolero saudí Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe, recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes, lo que generó "un pequeño fuego" en las instalaciones y el cierre de algunas "unidades" como medida de precaución.

  • 05:44 a. m.
    Alerta en Israel por nueva andanada de misiles y drones iraníes

    Irán dice haber lanzado ataque contra la oficina del primer ministro israelí, después de que el ejército israelí estuviera llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano este lunes, 2 de marzo.

    Ataques de misiles a Israel
    Ataques de misiles a Israel

  • 05:39 a. m.
    Ataques en Irán ya dejan 55 muertos, según La Media Luna Roja

    La Media Luna Roja elevó este lunes el número de muertos en Irán en los ataques de Estados Unidos e Israel en 555 en dos días y medio de guerra.

    “Tras los ataques sionista-estadounidenses contra distintos puntos del país y según los informes de campo hasta el momento 131 ciudades se han visto afectadas y, lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han muerto en estos ataques”, informó el organismo.

