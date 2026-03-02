Guerra en Irán, 2 de marzo: última hora, noticias de Israel, EEUU y Medio Oriente

La tensión en Medio Oriente alcanza un punto crítico este lunes, 2 de marzo. Tras la confirmación de la muerte del líder supremo Alí Jamenei, las fuerzas de Israel y Estados Unidos han intensificado la 'Operación Furia Épica' con bombardeos estratégicos en Teherán y objetivos nucleares.

Siga en este directo la última hora sobre el despliegue de tropas, el balance de víctimas que ya supera los 550 fallecidos y la respuesta de todos los países.