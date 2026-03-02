Iván Ramiro Córdoba anuncia importante proyecto para el fútbol colombiano

El histórico capitán de la Selección Colombia Iván Ramiro Córdoba anunció un nuevo proyecto orientado al fortalecimiento estructural del fútbol colombiano, de la mano de la música. El anuncio marca un punto de encuentro entre dos sectores que han representado a Colombia en los escenarios internacionales: el deporte y la música, de la mano de un referente que a lo largo de su carrera ha buscado impulsar el talento local.

Bajo el nombre de la Industria Inc - que también ha participado en el crecimiento de artistas colombianos con proyección global como Manuel Turizo, Kapo y Luis Alfonso-, Córdoba espera impulsar talentos que permitan a nuevos ojeadores revisar de cerca la Liga BetPlay. Es importante recordar que, a lo largo de su carrera, el histórico defensor ha manifestado su deseo de impulsar el fútbol colombiano, incluso, en una entrevistas mencionando su deseo de algún día ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Iván Ramiro Córdoba / Foto: -AFP-

Estructura y visión de carrera para el futbolista colombiano

Iván Ramiro Córdoba, referente del fútbol colombiano y con una trayectoria destacada en la élite europea tras su paso por el Inter de Milán, aporta al proyecto su experiencia en entornos de alto rendimiento. Su recorrido internacional, marcado por títulos y liderazgo competitivo, es uno de los pilares sobre los cuales se construye esta propuesta.

La iniciativa parte de una premisa clara: el talento, por sí solo, no garantiza una carrera sostenible. En un entorno cada vez más exigente y globalizado, los futbolistas colombianos enfrentan decisiones tempranas que pueden definir su futuro profesional. Transferencias al exterior, manejo contractual, representación internacional y proyección de imagen son factores determinantes que requieren asesoría especializada.