-
Iván Ramiro Córdoba anuncia importante proyecto para el fútbol colombiano
Iván Ramiro Córdoba, referente del fútbol colombiano y con una trayectoria destacada en la élite europea tras su paso por el Inter de Milán.
-
¿Cómo recuperar a Richard Ríos? Iván Ramiro Córdoba destaca esta habilidad de Mourinho
Ríos ha recibido varias críticas en Portugal tras su último partido con el Benfica, en el que anotó autogol en la Champions a favor del Chelsea.
-
Leyendas del fútbol colombiano le rindieron un homenaje a Francisco Maturana
Reinaldo Rueda, René Higuita, Mario Yepes, entre otros, fueron algunos de los asistentes al homenaje.
-
Luis Díaz, el primer colombiano en jugar como titular una final de la Champions League
Cinco colombianos llegaron a la gran final del fútbol europeo; sin embargo, el 'guajiro' es el primero en empezar en el once inicial.
-
De La Guajira para el mundo: Luis Díaz anotó un golazo en la semifinal de Champions League
El atacante colombiano marcó el gol del empate del Liverpool contra Villarreal.
-
Iván Ramiro Córdoba demandó a Álvaro Montero por “violación del contrato de representación”
Además, Blog Deportivo conoció que esta demanda implicaría un embargo salarial al portero Álvaro Montero.
-
“Me gustaría decirle varias cosas directamente a James”: Iván Ramiro Córdoba
El exdefensa del Inter de Milán se pronunció sobre la situación del volante colombiano con la Selección Colombia.
-
Necesitamos a James, pero debe adaptarse a la Selección Colombia: Iván Ramiro Córdoba
Córdoba también habló de su autobiografía, Reinaldo Rueda y la defensa de la ‘Tricolor.
-
Iván Ramiro Córdoba ahora es director deportivo del Venezia FC
A través de un comunicado oficial, el club de fútbol italiano dio a conocer la llegada de Iván Ramiro Córdoba en calidad de socio.
-
Hablar de favoritismo es prematuro, pero hay que pensar en grande: Iván Córdoba
“¿Por qué no pensar en eso sin perder la cabeza? Se puede”, dijo el histórico defensa.