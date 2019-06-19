En vivo
Blu Radio  / Iván Ramiro Córdoba

Iván Ramiro Córdoba

  • Iván Ramiro Córdoba
    Iván Ramiro Córdoba //
    Foto: AFP
    Fútbol Colombiano

    Iván Ramiro Córdoba anuncia importante proyecto para el fútbol colombiano

    Iván Ramiro Córdoba, referente del fútbol colombiano y con una trayectoria destacada en la élite europea tras su paso por el Inter de Milán.

  • ¿Podrá José Mourinho recuperar a Richard Ríos en Benfica?
    ¿Podrá José Mourinho recuperar a Richard Ríos en Benfica?
    Fotos: AFP
    Fútbol

    ¿Cómo recuperar a Richard Ríos? Iván Ramiro Córdoba destaca esta habilidad de Mourinho

    Ríos ha recibido varias críticas en Portugal tras su último partido con el Benfica, en el que anotó autogol en la Champions a favor del Chelsea.

  • Homenaje a Francisco Maturana.jpg
    Homenaje a Francisco Maturana //
    Foto: Instagram @dany_matu
    Fútbol Colombiano

    Leyendas del fútbol colombiano le rindieron un homenaje a Francisco Maturana

    Reinaldo Rueda, René Higuita, Mario Yepes, entre otros, fueron algunos de los asistentes al homenaje.

  • Luis Díaz_AFP.jpg
    Luis Díaz
    Foto: AFP
    Fútbol

    Luis Díaz, el primer colombiano en jugar como titular una final de la Champions League

    Cinco colombianos llegaron a la gran final del fútbol europeo; sin embargo, el 'guajiro' es el primero en empezar en el once inicial.

  • Luis Díaz
    Luis Díaz titular
    Foto: AFP
    Fútbol

    De La Guajira para el mundo: Luis Díaz anotó un golazo en la semifinal de Champions League

    El atacante colombiano marcó el gol del empate del Liverpool contra Villarreal.

  • 308569_Álvaro Montero - Foto: Dimayor
    Álvaro Montero - Foto: Dimayor
    Fútbol Colombiano

    Iván Ramiro Córdoba demandó a Álvaro Montero por “violación del contrato de representación”

    Además, Blog Deportivo conoció que esta demanda implicaría un embargo salarial al portero Álvaro Montero.

  • 307843_Ivan Ramiro Córdoba-Foto AFP
    Ivan Ramiro Córdoba-Foto AFP
    Fútbol

    “Me gustaría decirle varias cosas directamente a James”: Iván Ramiro Córdoba

    El exdefensa del Inter de Milán se pronunció sobre la situación del volante colombiano con la Selección Colombia.

  • 24790_Iván Ramiro Córdoba / Foto: -AFP-
    Iván Ramiro Córdoba / Foto: -AFP-
    Deportes

    Necesitamos a James, pero debe adaptarse a la Selección Colombia: Iván Ramiro Córdoba

    Córdoba también habló de su autobiografía, Reinaldo Rueda y la defensa de la ‘Tricolor.

  • 24790_Iván Ramiro Córdoba / Foto: -AFP-
    Iván Ramiro Córdoba / Foto: -AFP-
    Fútbol

    Iván Ramiro Córdoba ahora es director deportivo del Venezia FC

    A través de un comunicado oficial, el club de fútbol italiano dio a conocer la llegada de Iván Ramiro Córdoba en calidad de socio.

  • 336852_Blu Radio // Iván Ramiro Córdoba // Foto: Blu Radio
    Blu Radio // Iván Ramiro Córdoba // Foto: Blu Radio
    Deportes

    Hablar de favoritismo es prematuro, pero hay que pensar en grande: Iván Córdoba

    “¿Por qué no pensar en eso sin perder la cabeza? Se puede”, dijo el histórico defensa.

