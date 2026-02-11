En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba
Aberlardo De La Espriella
Aida Quilcué

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video captó momento en que asesinan a un hombre frente a sus dos nietas en la fachada de su vivienda

Video captó momento en que asesinan a un hombre frente a sus dos nietas en la fachada de su vivienda

Videos de cámaras de seguridad captaron el momento del crimen donde, tras caer al suelo, el sujeto le da un fuerte mensaje a una de sus niñas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad