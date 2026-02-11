Video captó momento en que asesinan a un hombre frente a sus dos nietas en la fachada de su vivienda

Un hombre fue asesinado a tiros en la puerta de su casa en la provincia de Buenos Aires. La víctima fue identificada como Maximiliano Jonatan Requejo Pozzi, de 38 años, quien recibió dos disparos cuando abrió la puerta de su vivienda, ubicada en la localidad de La Reja. El ataque ocurrió el sábado 7 de febrero y quedó registrado por cámaras de seguridad del sector.

En las imágenes se observa que el agresor sostuvo un breve intercambio con la víctima y, tras un aparente saludo inicial, sacó un arma de fuego y disparó a corta distancia. Luego huyó del lugar. Requejo Pozzi fue trasladado de urgencia al Hospital Luciano y Mariano de la Vega con heridas en la zona intercostal, donde permaneció internado en estado crítico. Sin embargo, falleció este lunes después de dos días de agonía.

El hecho ocurrió en presencia de las nietas menores del hombre, quienes se encontraban dentro del inmueble al momento del ataque. De acuerdo con los reportes oficiales, las niñas resultaron ilesas, aunque fueron testigos directos del crimen. Este elemento ha generado especial conmoción en la comunidad.

Videos de cámaras de seguridad captaron el momento del crimen donde, tras caer al suelo, el sujeto le dice a una de las niñas: "Llamá a tu mamá. A tu abuela. Llamá a tu abuela, dale, que me muero", indicó el hombre.



Este es el video

La investigación quedó en manos de la fiscalía correspondiente. Por ahora, las autoridades manejan como principal hipótesis un presunto ajuste de cuentas, debido a la modalidad del ataque y a que el agresor actuó sin ocultar su rostro.

Además, los investigadores analizan las grabaciones de seguridad para identificar al responsable y el vehículo en el que escapó. El caso fue catalogado como homicidio agravado y el sospechoso permanece prófugo.